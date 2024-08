A Nyírsport SE idén is megrendezte a VIII. Sóstó Kupa Nyílt Strandbirkózó versenyét az önkormányzat és a Sóstógyógyfürdő Zrt. támogatásával. A Dr. Ulrich Attila alpolgármester védnöksége alatt lebonyolított rendezvényen Kassától Tiszacsegéig jöttek az egyesületek, hogy megméressék magukat a helyszínen nevező strand látogatókkal és egymással. A rekkenő hőség ellenére közel 80 előnevezett résztvevő mellett a strandról is szép számmal jelentkeztek, hogy kipróbálhassák ezt a pergő, látványos sportot. A legfiatalabb versenyző is a strandolók közül került ki, és a U15 65 kg-os súlycsoportban is a helyszínen nevezett fiatalember nyerte el a kategória első helyét.

Vármegyei eredmények:

Ovi, 24 kg.: 3. Sebestyén Anita (strandról)

Gyermek, 28 kg.: 2. Sebestyén Bálint (strandról)

U12, 52 kg.: 2. Kiss Lantos (Nyírsport SE), 3. Hadobás Nimród (Nyírsport SE) és Mocsár Fernandó (strandról)

U15, 45 kg.: 2. Ugari Richárd (ÁMK Bököny), 3. Kiss Korvin (Nyírsport SE)

55 kg.: 1. Radócz Áron (ÁMK Bököny), 2. Rostás Géza (Nyírsport SE), 3. Samu László (Balkány SE)

65 kg.: 2. Nagyházi Alex Dániel (Nyírsport SE)

U18, 60 kg.: 3. Somogyi Zsolt (Balkány SE)

Felnőtt, 70 kg.: 1. Gilányi Alex (Balkány SE)

80 kg.: 1. Felföldi Szabolcs (Balkány SE)

85 kg.: 2. Uri István (Balkány SE)

90 kg.: 3. Oláh János (Balkány SE)

+90 kg.: 2. Uri Sándor (Balkány SE)