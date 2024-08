Az előkelő negyedik helyen zárta a 2023-2024-es idényt a női NB II. Keleti-csoportjában a Szpari női csapata, melynek célkitűzései a hétvégén rajtoló pontvadászatban sem változnak.

Rutinos játékosokat vesztettek

– Elég sokat változott a keret a nyáron, Bakó Alina és Urai Bianka személyeiben két rutinosabb játékosunk is távozott – vezette fel az idényt lapunk megkeresésére Jeddi Béla vezetőedző. – Minimálisan még lehet változás a csapatban. A célkitűzéseink nem változtak, a fiatalok beépítése mellett reálisnak tartom, hogy odaérjünk az első öt hely valamelyikére, de egy kis szerencsével még talán a dobogó is elérhető lehet. Eredménykényszer nélkül várjuk a szezon rajtját, a két kupameccsünk remekül sikerült, így önbizalomból sincs hiány.

Természetesen a csapatban számos rutinos „ékkő” maradt, ami megteremti a tréner számára az alapot.

– Csábi Bianka, Szalanics Dóra, Szerb Katalin és Verdes Virág kvartettje mindenképpen említést érdemel – folytatta a mester. – Két csapatot emelnék ki a csoportból, az Egert, amelyet sikerült legyőznünk a kupában, valamint az Újpestet, amely egyértelműen a feljutás reményével vág neki a szezonnak – nem mellékesen Bakó Alina is hozzájuk igazolt. Mögöttük úgy hiszem, hogy négy-öt olyan csapat lehet, köztük mi is, akik a harmadik-hatodik helyért küzdhetnek. Persze van néhány fekete ló is, mint például az első ellenfelünk a Kecskemét, amely tavaly még a Bács-Kiskun vármegyei első osztályban szerepelt, de egészen remek utánpótlás-nevelést folytat.

S, hamár szóba került az utánpótlás, akkor kíváncsiak voltunk a Nyíregyháza, na meg a konkrét női futball helyzetére is.

Az utánpótlásban rejlik a jövő

– A női labdarúgás egyre jobban fejlődik – zárta a beszélgetést Jeddi Béla. – A korosztályos válogatottaknál remek munka zajlik, már az U17-es kórcsoportban is találni csiszolatlan gyémántokat. Sőt, nálunk az U14-ben is vannak olyan játékosok, akiket már most megkörnyékeztek komolyabb klubok. Ami a nemzetközi trendeket illeti, talán most van egy kis stagnálás, de a szakág alapja az rendben van. Itt Nyíregyházán is rengeteg olyan fiatallal dolgozunk, akikre a jövőben építhetünk majd.