A Kecskemét és az Aramis (2–4) összecsapásával pénteken megkezdődött a futsal NB I. 2024–2025-ös idénye, majd szombaton is rendeztek egy mérkőzést, méghozzá a B-Kerép Nyírbátori SC lépett pályára a bajnoki címvédő Haladás otthonában.

Hetet kapott a Nyírbátor

A Szombathely hozta a kötelezőt, sajnos Elek Gergő csapata egy igencsak nagy pofonba szaladt bele, hiszen a házigazda 7–2-re diadalmaskodott. A bátori gólókat Szentes Bíró Tamás, valamint Bartha Balázs szerezték.

Hétfőn további négy összecsapást bonyolítanak, köztük az MVFC Berettyóújfalu–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza rangadót.

– Picit később kezdtük a felkészülést, hiszen később is hagytuk abba az előző szezont, mint mások – vezette fel a találkozót a Nyíregyháza mestere, Lovas Norbert. – Megadtuk a pihenőidőt a játékosoknak. A fiúk jó munkát végeztek, mindenki maximálisan odatette magát, igyekeztek a legjobbjukat nyújtani minden edzésen. A mérések alapján úgy tűnik, nem lesznek erőnléti problémáink. Az utolsó napokban a finomhangoláson van a hangsúly, arra figyelünk, hogy minél jobban működjön a taktika. Mindenki nagyon motivált és nagy a versenyhelyzet csapaton belül. Az új igazolásaink nem ma kezdték a sportágat, rengeteg meccset játszottak már. Azért nekik is kell néhány találkozó, hogy teljesen beilleszkedjenek, de a rutinjuk miatt felgyorsul ez a folyamat. Remélem, hogy az egyéni legjobbjukat tudják nyújtani, ahogy tették azt a Kassa ellen is, amikor a második sor rendkívül jó teljesítményt nyújtott.

Nehéz ellenféllel kezdenek

Nem titok, hogy a Berettyóújfalu is hasonló tervekkel vág neki a szezonnak, mint a Nyíregyháza, azaz szeretne az idény végén érmet szerezni.

– A Berettyóújfalu minden évben döntőesélyes, most is erős, de nagyon bízom benne, hogy úgy folytatjuk ellene, ahogy abbahagytuk – utalt a tréner a tavalyi bronzcsatára, amelyből az A’ Stúdió került ki győztesen. – Nehéz mérkőzés vár ránk. Sok új játékost igazoltak, nevek alapján ismerjük őket, topcsapatoktól érkeztek, valamint két szerb légióst szerződtettek. Biztosan motiváltan várják a rajtot. A fontosabb szempont, hogy új vezetőedzőjük van a hazatérő Turzó József személyében. Meglátjuk, hogy a játékosok hogyan sajátítják el a filozófiáját, reméljük, ehhez még időre lesz szükségük és jó meccset játszunk velük. Nem valószínű, hogy hazai pályán sok mérkőzést fognak veszíteni, de mindent megteszünk, hogy pontot, pontokat szerezzünk.