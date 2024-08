Két-két győzelem és döntetlen eddig az Ajka elleni mérlege a Kisvárda Master Good csapatának az NB II.-ben. Ezeket a mérkőzéseket a 2013-2014-es, majd a 2015-2016-os idényben játszották a felek. Az első jelzett idény után a rétköziek, a legutóbbi „közös” bajnoki évet követően az ajkaiak búcsúztak a másodosztálytól.

Az ajkai sorozatot kell folytatni

Érdekesen alakult ki ez a mérleg, hiszen Ajkán mindkétszer nyerni tudott a Várda, hazai pályán viszont mindkét alkalommal gólnélküli döntetlen született. A legutóbbi, nyolc évvel ezelőtti bajnokin a meccs jelentősebb részében emberhátrányban játszva sikerült nyerni – igencsak zaklatott mérkőzésen, amelyen egy kiállítást követően húsz percig állt a játék. A 2013 őszi összecsapás pedig arról marad emlékezetes, hogy újoncként is öt gólt szerezve győzött a Kisvárda.

A 2024-2025-ös idény tekintetében egyik csapat sem kapta el jól a rajtot. A házigazda két nem várt vereség után (Szentlőrinc és Békéscsaba) talált magára és pontot tudott szerezni a Szeged ellen, valamint a legutóbbi játéknapon a Budapest Honvéd otthonában győzött 2–1 arányban. A zöld-fehérek jelenleg a 16 csapatos pontvadászat 14. helyén állnak négy ponttal.

Egyik csapat sem kezdett jól

A szabolcsi együttes sem indított jól, ők szintén két vereséggel kezdték az idényt, amely következtében a csapat vezetőedzője, Feczkó Tamás le is mondott a posztjáról. A váltást követő két mérkőzésén nyert a Kisvárda, előbb a Tatabányát gyűrte le (1-0), majd pedig a Kozármislenyt, egy gólzáporos mérkőzésen (3-2). A piros-fehérek jelenleg a tabella hatodik helyén állnak hat ponttal.

– Ugyanúgy készültünk most is, mint az utóbbi hetekben – mondta el az Ajka elleni mérkőzés felvezetéseként a Kisvárda asszisztens edzője, Gerliczki Máté. – Arra összpontosítunk, hogy a saját játékunkat fejlesszük, hiszen a jövőben arra próbálunk törekedni, hogy minél inkább tudjuk dominálni a meccseket. Az Ajka ellenében is már az első percektől a kezünkbe kell venni a kezdeményezést. A játékunk egyre jobban néz ki, mind az edzéseken, mind pedig a meccseken. Az ellenfelünk egy rutinos csapat, amely elsősorban a pontrúgásoknál veszélyes. Ennek a levédését meg kell oldanunk, és meg is fogjuk, amennyiben a saját játékunkban tovább tudunk fejlődni. A célunk egyértelmű, haza szeretnénk hozni a hátrom pontot. A sérültjeink lassan felépülnek, így kezdünk egyre inkább összeállni.