Mint arról beszámoltunk a Nyíregyháza II. és a Kisvárda II. vasárnap délelőtt lejátszott az NB III Északkeleti csoportjának 4. fordulójában. Az esti programban lépett pályára a Sényő FC Selyem-Ber alakulata és a Mátészalkai is. A Sényő hátrányból felállva tartotta otthon a két pontot, míg a Mátészalka kezéből az utolsó pillanatban csúszott ki a győzelem, így Sándor Tamás együttesének meg kellett elégedni e az egy ponttal.

Sényő FC Selyem-Ber–Füzesabony 3–2 (1–2)

Sényő, v.: Práth. Sényő: Talián – Klepács, Erdei, Virág (Kozák, 55.), Varga (Szopkó, 90.), Csáki (Vámos G., 83.), Farkas, Schmidt, Szokol, Ur, Orosz Máté. Edző: Kapacina Valer. Füzesabony: Slakta – Berki (Szanku, 53.), Tarnóczi, Jambrich, Juhos (Olasz, 86.), Oláh, Nagy (Bocsi, 53.), Németh, Orosz Marcell, Szabó (Nagy, 60.). Edző: Bódis Barna. Gól: Varga 3 (kettőt tizenegyesből, illetve Oláh, Szabó.

Kapacina Valer: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első 15 percben, többször is megszerezhettük volna a vezetést. Két rövidzárlat utána azonban az ellenfél talált két gólt! A csapat erejét mutatja, hogy ez abszolút nem befolyásolta a teljesítményünket, a meccset végig uralva, meg tudtuk fordítani az eredményt. Mind játékban, játékban, mind hozzáállásba remekül teljesítettek a srácok, és a cserék is jól szálltak be Varga Donátnak gratulálunk a mesterhármashoz és talán az év góljához is.

Mátészalka–Tiszaújváros 1–1 (0–0)

Mátészalka, v.: Nyekita. Mátészalka: Szilgyi – Bodó, Sárosi, Molnár (Sztaroszta, 76.), Fenyőfalvi (Gergely, 76.), Krisófi (Toldi, 62.), Hudák, Bodó, Torkos, Gyurján (Tangel, 88.), Rózsa. Edző: Sándor Tamás. Tiszaújváros: Czinanó – Bencsík (Tóth, 85.), Rajsli (Kollár, 61.), Butor (Lehóczki, 89.), Vitlki B., Bökönyi, Papp, Lőrincz, Nagy, Ivánka, Skripek. Edző: Vitelki Zoltán. Gól: Bodó, illetve Nagy (tizenegyesből). Kiállítva: Kollár (71.).

Sándor Tamás: – Az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Azért sír, mert az utolsó pillanatban kicsúszott a kezünkből a győzelem. Azért viszont nevet, mert egy nagyon jó Tiszaújváros ellen végig kontrolláltuk a második félidőt, erre a teljesítményre a későbbiekben lehet alapozni. Azt kértem a srácoktól, hogy nem búslakodjanak, mert a szezon eddigi legjobb játékát nyújtották.