Elkészült a férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoport 2024–2025-ös idényének sorsolása. A bajnokság szeptember utolsó hétvégéjén kezdődik, majd a versenynaptár szerint hetente lesznek bajnoki mérkőzések, de fontos hangsúlyozni, hogy a csapatok még egyeztetnek egymással a dátumokról, ezért pontos időpontokkal még nem szolgálhatunk.

Lesznek szabadanaposak

A mezőny némiképp átalakult az előző szezonhoz képest. A PVSK-Panthers megnyerte a bajnokságot és feljutott az élvonalba, ahonnan a Kometa Kaposvári KK esett ki. A Piros-csoporttól búcsúzott a Budafok, valamint nem indul el a Cegléd. A Zöld-csoportot megnyerő Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia feljutott, ám a CKE-t nem helyettesíti senki, vagyis 13 csapat alkotja a mezőnyt. Emiatt minden fordulóban lesz egy szabadnapos gárda, a Hübner Nyíregyháza BS az alapszakasz első és második körében is az utolsó előtti fordulóban pihen.

A sorsolás szerint a Vasas Akadémia ellen kezdik az idényt hazai pályán, majd az A csoportból kieső Kaposvárhoz látogatnak. A mindig nagy rivális BKG-val a negyedik fordulóban találkoznak először. Az előző szezonban nagy rangadókat játszottak az Újbuda MAFC-cal is, ilyen párosítást a 10. fordulóban rendeznek első ízben, méghozzá Budapesten. Karácsony előtt is izgalmas csatára van kilátás a minden bizonnyal ismét élmezőnybe vágyó Fót ellen.

Az alapszakasz a tervek szerint április első hétvégéjén zárul.