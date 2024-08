Az Ajka elleni fájdalmas 3–2-es vereséget követően hazai pályán javíthat a Kisvárda Master Good, amely az NB II.-es pontvadászat hatodik fordulójában a Soroksár csapatát fogadja.

A rétközi egylet jelenleg két győzelemmel és három vereséggel a tabella tizenkettedik helyéről várja a folytatást, s habár aktuális ellenfele mindössze egyszer győzött, a budapesti gárda éppen a nagy múltú Budapest Honvédot fektette két vállra.

Az összehangolt munka a kulcs

– Ajkán a meccs végén még arra is megvolt az esély, hogy kiegyenlítsünk, de maradjunk annyiban, hogy az elég szürreális lett volna – vezette fel a találkozót lapunk kérdésére Gerliczki Máté asszisztens edző. – Világosan látszik, hogy ebben a bajnokságban a három pontoknak milyen nagy jelentőségük van, mert nagy körbeverések alakulnak ki, és csak a győzelmekkel lehet igazán nagyot előrelépni a tabellán. Nekünk is sikerekre van szükségünk, de ennek érdekében megbízhatóbbá kell tennünk a játékunkat. És itt nemcsak a támadójátékról beszélek, hanem elsősorban a védekezésről, mert sok gólt kapunk. Azt is tudomásul kell venni mindenkinek, hogy nem a kapus és a négy védő felelőssége mindez, hanem a csatártól, a saját centerünktől kezdődik a védekezés, tizenegy ember összehangolt munkájára van szükség, hogy ez jól működjön. Ha hátul rendben leszünk, akkor elöl megvannak azok a minőségi játékosaink, akik gólt szereznek, ez jól látszik. Ennek az elvnek a mentén dolgozunk, bízunk benne, hogy nem nehezítjük meg a saját dolgunkat a védekezésben elkövetett hibáinkkal. A Soroksáron látszik, hogy az elmúlt évek alatt alkalmazkodtak a másodosztály jellegzetességeihez, ráadásul a számos Fradi-nevelésű futballistájukkal elsősorban a valódi futballra törekednek, így nem lesz ellenük könnyű dolgunk.

A Soroksár elleni mérkőzésen vasárnap 17 órakor hangzik majd el a kezdő sípszó.

Labdarúgás: NB II., 6. forduló

Kisvárda Master Good–Soroksár SC

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Lovas (Berényi, Vrbovszki).

További mérkőzések: Opus Tigáz Tatabánya–Kolorcity Kazincbarcika SC, Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny, Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr (16.00), Vasas FC–FC Ajka, Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC, Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló (17.00), Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár (19.00).