Az Algács család soha nem fogja feledni imádott hozzátartozóit, a szatmári labdarúgás történetének két ikonját: Algács Edgárt és Algács Tibort, EDUT és LEÓT. Mai napig igazi példaképek a térség futballkedvelői körében, s bármennyire is hihetetlen, immár harmadik alkalommal fognak megemlékezni róluk. Hihetetlen, hogy rohan az idő. Algács Márk megosztotta velünk, hogy az idei évben a Kispalád, a Tiszakóród, a Nábrád, és az Uszkai Fiúk csapatai lesznek a jótékonysági célokat is szolgáló Emléktorna résztvevői. Természetesen a szervezők hálás szívvel köszönik meg azoknak a csapatoknak, akik elfogadták az invitálást, s nem feledik Eduékat.

Minden sportbarátot nagy szeretettel és tisztelettel várnak 2023. augusztus 17.-én Kispaládra, a III. „EDU és LEÓ Emléktorna” mérkőzéseire !

Egészen biztos vagyok abban, hogy maradandó sportélménnyel gazdagodhat minden résztvevő, és EDU és LEÓ most is szerető szívvel tekintenek le odaföntről a rájuk emlékezőkre ! De ahogy írtam, Edu és Leó emléke ott van a kispaládi focipálya minden egyes fűszálában!