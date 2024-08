Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata a hazai rendezésű Kisvárda Kupán az első napon legyőzte a Vácot, a másnapi döntőben viszont vereséget szenvedett az MTK-tól, így a második helyen végzett.

– Az utóbbi két hét nagyon kemény munkával telt, így nem túl frissen vártuk a két mérkőzést. Ehhez képest az eddigi felkészülési mérkőzéseink közül a Vác ellen játszottunk a legjobban – kezdte a torna értékelését a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, Józsa Krisztián. – Védekezésünk extra volt, megmutattuk azt az arcunkat, amelyet mutatni szeretnénk majd a bajnokságban. Kemény, határozott hatosfal, mögötte jó kapusteljesítmény, ez lehet a jó teljesítményünk alapja. Támadójátékunkba voltak hibák, pontatlanságok és ziccereket is hibáztunk, de látszottak azok a páros kapcsolatok, amelyekre lehet majd építenünk a jövőben.

A Kisvárda a félidőben hátrányban volt és a második félidőben is sokáig a Vác vezetett.

– Örülök, hogy volt tartása a csapatnak és egy pillanatig sem adta fel. Küzdött, harcolt és remek végjátékkal szerezte meg a győzelmet.

Szombaton aztán a döntőben az MTK három góllal jobbnak bizonyult náluk.

– Ezen a meccsen már kiütközött a fáradtság, nagyon kevés idő telt el a két mérkőzés között, kulcsjátékosaink pedig sokat játszottak a Vác ellen, ez pedig kicsit rányomta bélyegét a döntőben nyújtott teljesítményükre. Erről a mérkőzésről a frissesség hiányzott, főleg védekezésben, sokszor elkéstünk és kevesebb volt a megállító szabálytalanság is. Ezen kívül az első félidőben volt egy tíz perces nagyon rossz periódusunk, amikor türelmetlenek voltunk támadásbefejezésekben, ebből pedig sorra kaptuk az indítás gólokat, így gyorsan kialakult az öt gólos különbség a javukra. Mégis vissza tudtunk kapaszkodni a félidőre mínusz egyre. Támadásban ezúttal nem voltak meg azok az egyéni extrák, amelyekkel meg lehet nyerni egy ilyen szoros találkozót – zárta Józsa Krisztián.

A csapat nem áll meg, folytatja tovább a felkészülést, hétvégén pedig a békéscsabai nemzetközi négycsapatos Szabó Károly emléktornán vesz részt.

A Békéscsabai Előre NKSE a klub örökös tiszteletbeli elnöke és edzője, Szabó Károly emlékére negyedik alkalommal rendezi meg a kétnapos nemzetközi tornát. Augusztus 23-án és 24-én négy-négy felnőtt, ifjúsági és serdülő csapat méri össze tudását.

A felnőtt viadalon négy csapat, a Kisvárda Master Good SE, a CSM Slatina, a ZRK Crvena Zvezda, valamint a házigazda TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE lép pályára. Az első, pénteki napon a két elődöntőt rendezik meg, másnap a két vesztes a bronzmérkőzésen, a két győztes pedig a döntőben találkozik egymással. A Kisvárda a román élvonalbeli CSM Slatina ellen kezd pénteken 16 órától a városi sportcsarnokban.