Immáron ötödik alkalommal fogadja Magyarország az ifjúsági korosztály legjobbjait – hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján, amelyet augusztus 12-én Nyíregyházán, a városházán tartottak meg.

Nem véletlenül, hiszen éppen az épület tőszomszédságában, a Szabadság téren érnek majd célba az utolsó félszakasz során a kerékpárosok.

A sajtótájékoztatót dr. Szabó Tünde, Gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos asszony, mint a viadal egyik védnöke nyitotta meg, aki elmondta, hogy az elmúlt években már bizonyított a verseny, lassan hagyománnyá válik, hogy a megmérettetés lehetőséget teremt a magyar fiatalok számára.

– Az a tendencia, amit a kormány elindított, tehát, hogy minél több nemzetközi sporteseményt hozzunk Magyarországra, egyértelműen kifizetődő – tette hozzá.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a város sport iránti elkötelezettségét és sportszeretetét emelte ki.

– Nyíregyháza lakossága sportszerető, ezt az elmúlt években már számtalanszor bebizonyítottuk. Az ifjúsági világkupa megrendezése rendkívül sikeres volt 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is, nincsenek kétségeink afelől, hogy ez idén is így lesz – vélekedett a városvezető.

Filep Sándor, Vásárosnamény és Trencsényi Imre, Ibrány polgármesterei a verseny a kerékpáros turizmusra gyakorolt pozitív hatását, valamint a településeik a hazai kerékpáros sportéletbe való bekapcsolódását méltatták.

Az idei mezőnyben összesen tizennyolc nemzet sportolóit köszönthetjük, köztük már egy-két olyan versenyzőt is, akiknek fiatal koruk ellenére már most aláírt szerződésük van egy-egy a sportág elitjét jelentő klub utánpótlásához – a megmérettetés egyik legnagyobb sztárja talán a címvédő norvég Felix Orn Kristoff lehet, aki már profi szerződéssel bír a belga Intermarché-Wanty csapatánál.

Természetesem egy ilyen kaliberű verseny a hazai kerékpársport számára is rengeteg előnyt biztosít, hisz a fiatalok szerencsére már korábban is bizonyították, hogy versenyben vannak a világ élvonalával. A nemzeti válogatott mellett idén az MBH Bank Cycling Team is rajthoz áll.

A 2024-es idényben a tizenkét fordulós sorozat tizenegyedik állomásának adhat otthont hazánk augusztus 14-15-én. A verseny egy mezőnyszakasszal kezdődik Vásárosnamény (136,5 kilométer) környékén, majd másnap két félszakaszra kerül sor, délelőtt Ibrány (86,3 kilométer) körül köröz a karaván, míg délután egy nyíregyházi (3,6 kilométer) egyéni időfutammal zárul a viadal.

– Öröm, hogy a kerékpárossport legnagyobb hazai sikerei után tarthatjuk meg ezt a nyíregyházi versenyt – utalt Vas Blankának és Valter Attilának a párizsi olimpián elért negyedik helyére a főszervező. Törzsök Zsolt hozzátette, a megméretésen olyan tehetséges, ifjú kerékpárosok kapnak lehetőséget a bizonyításra, akik közül többen az idősebb, nagy sikereket elért versenyzők nyomdokaiba léphetnek.

Solymosi János versenyigazgató arról beszélt, idén ismét a világ legjobb ifjúsági kerékpárosai jönnek Nyíregyházára, köztük olyanok, akik a legutóbbi két hazai verseny óta már profi szerződéssel rendelkeznek és rendszeres résztvevői a nagy kerékpáros viadaloknak is.