Szerdán a megnyitóval kezdetét veszi Párizsban a XVII. paralimpia. A seregszemlén közel 180 ország 4400 sportolója verseng majd 22 sportágban. A magyar színeket 39 versenyző, köztük a Tarjányi István, a Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója képviseli a francia fővárosban.

– Büszkék vagyunk rá, hogy Helebrandt Máté után ismét van egy versenyzőnk, aki olimpián képviselheti a hazánkat. Tarjányi István igen eredményes két éves kvalifikációs sorozat végén biztosította helyét a paralimpián, ahol kard mellett párbajtőrben méretheti meg magát – fogalmazott a keddi sajtótájékoztatón Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője.

– Nyugodt lelkiismerettel utazunk Párizsba – vette át a szót, Tarjányi István edzője Pákey Béla. – Tisztességgel felkészültünk, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa István. Az a célunk, hogy verseny napjából kihozzuk a legjobbat. Nagyon sok tényezőtől függ az eredményesség, mondhatni egy több ismeretlenes egyenlettel állunk szembe. Nemcsak az idővel kell megküzdenünk, nem mellékes az ellenfél aznapi formája sem, ott van még a bíráskodás és a szerencse faktor is. Ha ezek mind összeállnak, akkor egy nagyon szép eredmény is összejöhet.

Tarjányi István a két magyar paravívó egyike, akit pástra szólítanak majd a az ikonikus Grand Palais-ben.

– A megfelelő munkát beletettük a felkészülésbe, készen állok a versenyre. Várom már, hogy ilyen gyönyörű környezetben vívhassak. Az is újdonság lesz, hogy nézők előtt tehetjük ezt meg, hiszen Tokióban a járvány miatt üres teremben vívtunk – fogalmazott Tarjányi István.

Az olimpiára a tizenhat legjobb versenyzője jutott ki, nehéz előre prognosztizálni a szereplést, mert változott a lebonyolítás rendje is. Sorsolnak és a cselgáncshoz hasonlóan lesz vigaszág is, négyet kell nyerni a biztos éremszerzéshez. Így tizenöt versenyzőből kellett felkészülni, hiszen nem lehet tudni előre, hogy kivel hozza össze István a szerencse.

Karddal kezd kedden

– Ismerem mindannyiukat, legtöbbjükkel vívtam is már, váltakozó eredménnyel, hol győztem, hol kikaptam tőlük – mondta – mondta a Nyíregyházi Sportcentrum B kategóriában induló paralimpikonja.

A magyar küldöttség több részletben utazik a francia fővárosba, Tarjányi István és edzője Pákey Béla szombaton kelnek útra. A résztvevők az olimpiai faluban lesznek elszállásolva.

Tarjányi István kardban jövő kedden a harminckettes főtáblán kezdi meg szereplést, amely a fő száma. Szerdán pedig következik a tőr reggel 9 órától.