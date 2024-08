Letették az esküt kedden az augusztus 28-án kezdődő és szeptember 8-ig tartó párizsi paralimpián versenyző magyar csapat tagjai. Párizsban 39 magyar, köztük Tarjányi István 13 sportágban, 68 számban küzd majd a minél jobb helyezésekért.

A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója május végén ezüstérmes lett Brazíliában a világkupa versenyen, ezzel tette biztossá hogy indulhat Párizsban az ötkarikás játékokon. Pákely Béla tanítványának ez lesz a második paralimpiája, korábban Tokióban már indulhatott. Nem csak kardban, hanem párbajtőrben is harcba szállhat. Egy két évig tartó kvalifikációs sorozat után lehet ott Franciaországban.

– Ismét színvonalas műsor keretei között tehettünk esküt. Szép és megható volt, a szervezők meglepetést is tartogattak számunkra. A versenyzők családtagjait felhívták a színpadra, ahol közösen énekeltük el a paralimpiai indulót – elevenítette fel az eseményeket Tarjányi István, akire az utazásig még mozgalmas időszak vár.

– Edzés, edzés hátán, de ez természetes, hiszen most végezzük az utolsó simításokat, hogy minél eredményesebben tudjak szerepelni. Ezen a héten itthon edzek, jövő héten Gödöllőn veszek részt edzőtáborban, az utolsó hetet pedig szintén Nyíregyházán töltöm munkával.

Az épekhez hasonlóan a paralimpiai küldöttség is több részletben utazik a francia fővárosba, István a vívó csapat tagjaként augusztus 31-én kel útra.