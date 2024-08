Nem indult jól a bajnoki idény az NB II.-es Kisvárda Master Good csapata számára, hiszen ahhoz képest, hogy a szakértők egy a feljutásért küzdő gárdaként tekintenek a rétközi alaklatra, első két meccsét elvesztette a csapat.

A Vasas elleni fiaskó még a belefér kategóriába sorolható, viszont a Budafok elleni vereség már negatív meglepetésként érte a szurkolókat, na meg a szakvezetést, így nem meglepő módon Révész Attila sportigazgató elfogadta Feczkó Tamás vezetőedző felmondását.

Az élet azonban nem állt meg, a Merkantil Bank Liga harmadik játékkörében Tatabányára látogatottak a szabolcsiak és megszerezték első győzelmüket az újonc ellen. Mesanovic találat tehát egy pontot ért, a siker ellenére mégis önkritikusan fogalmazott Révész Attila. A kisvárdai futball első embere azt mondta, hogy az első két fordulóban lényegesen jobban játszottak, mégsem sikerült pontot szerezniünk. A tatabányai mérkőzésnek teljesen más céllal vágtak neki, vissza akartak térni ahhoz a stílushoz, ami korábban is jellemezte őket. Hogy ez mennyire sikerült, arról megoszlanak a vélemények, az eredmény azonban őket igazolta. Vasárnap újabb feladat vár rájuk, a Kozármisleny érkezik a Várkerti Stadionba. A Baranya vármegyei kisváros csapata az előző szezonban sokáig harcban volt a feljutást érő második helyért, a hajrára aztán látványosan elfogytak, az utolsó négy fordulóban három alkalommal is vesztesen hagyták el a pályát, végül az ötödik helyen fejezték be a pontvadászatot. Ebben a kiírásban még veretlenek, a nyitófordulóban a Békéscsabával végeztek döntetlenre, majd a Szeged ellen is egy pontot szereztek, legutóbb viszont a Kisvárdához hasonlóan megszerezték első győzelmüket, a Honvédot gyűrték le 2–0-ra. Érdekesség, hogy mindhárom találkozójukat hazai pályán vívták meg, így a Kisvárda elleni lesz idénybeli első idegenbeli találkozójuk. Révész Attila legénysége bizonyára külön figyelmet szentel majd Kirchner Krisztiánnak, aki az elő szezonban tizennyolc találattal holtversenyben az osztály gólkirálya lett, ebben a szezonban pedig csapata három góljából kettőt jegyzett.