Új szponzor csatlakozott a hamarosan rajtoló nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnoksághoz, erről tájékoztatták a sajtó képviselőit pénteken délelőtt. Az eseményen Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket, majd fontos mérföldkőnek nevezete a cég életében ezt a támogatói szerződést aláírását.

– A Selyem-Ber Kft.-vel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, több sportágban mellénk állt már, örülök neki, hogy újabb megállapodással bővült az együttműködésünk. Így két stabil szponzorral biztosított a bajnokság magas színvonalú lebonyolítása – fogalmazott az ügyvezető.

- Ez egy olyan rendezvény, melyet érdemes támogatni, évek óta figyelem, hogy mennyi embert mozgat meg, így örömmel segítem a szervezését – mondta Verebélyi János, a Selyem-Ber Kft. ügyvezetője.

Fotó: Dodó Ferenc



A bajnokság közel hat évtizedes múltra tekint vissza és töretlen népszerűségnek örvend. Az augusztus 21-én rajtoló immár Decathlon-Selyem-Ber-Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Bajnokságban, több mint száz csapat indul, ezzel elmondható, hogy az ország egyik legnépszerűbb szabadidős rendezvénye.

Az előző években nehezítette a lebonyolítást a Városi Stadionban zajló építkezés. A beruházásnak köszönhetően viszont három kispálya is műfüves borítást kapott, melyet használhatnak majd a játékosok.

– Ez óriási segítség, tavasszal is 80 mérkőzést kellett pótolnunk eső miatt. A műfüvön csapadékosabb időjárási körülmények között is futballozhatnak a játékosok, így kevesebb lesz a halasztás – mondta Dajka László főszervező.