Az új idény többek életében nagy változást hozott. Ahogyan arról már beszámoltunk, a Hübner Nyíregyháza BS kosarasai a nyári pihenőjük után munkába álltak, arról azonban még nem esett szó, hogy kiknek az irányításával dolgozik a társaság.

Mehmedovic köré épül a stáb

A felnőttcsapat vezetőedzője továbbra is Merim Mehmedovic! A csapat szakmai igazgatója tavaly szezon közben vette át az együttes irányítását, az idény második felében megtáltosodott a gárda és hajszálra volt attól, hogy a legjobb négybe jusson.

A szakember többször elmondta, arra törekszik, hogy a pályán és az oldalvonal mellett is neveljen, vagyis nem csupán a fiatal játékosokban, hanem a fiatal edzőkben is bízik. Ennek jegyében állt össze a Blue Sharks felnőttcsapatának szakmai stábja.

Merim munkáját segíti Szobi Dániel, aki az elmúlt öt évben még játékosként tett a Cápák sikereiért, a jövőben pedig már edzőként igyekszik maradandót alkotni. A felnőtteknél végzett munka mellett ő lesz az U21-es gárda vezetőedzője.

Nem olyan régen még Vaskó György is a csapat játékosa volt, a továbbiakban ő is edzőként tevékenykedik a Blue Sharksnál. Az elmúlt években utánpótlásfronton kezdte el a szakmát, a mögöttünk hagyott szezonban a Nyíregyházi Sportcentrum U12-es csapatát készítette fel. A következő szezonban a felnőttek mellett az U19-eseknél, az U14-eseknél és az U13-asoknál is dolgozik.

György az utánpótlásban és immáron a felnőtteknél is együtt dolgozik Demeter Ádámmal, aki a sikeres 1999–2000-es korosztály meghatározó játékosa volt, az elmúlt években már ő is edzőként építette a karrierjét, aminek újabb állomása lesz, hogy Merim Mehmedovic mellett fejlődhet tovább!