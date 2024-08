A magyar férfi futsalválogatott augusztusban két nemzetközi mérkőzést játszik – Sergio Mullor szövetségi kapitány kijelölte a keretet, amelyben két újonc található.

A magyar csapat augusztus 22-én a spanyolországi Ferrolban lép pályára a világbajnokságra készülő házigazdák ellen, majd három nappal később, augusztus 25-én 16 órakor Budapesten, a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban fogadja a szintén vb-résztvevő horvátokat.

– Erősen kezdődik számunkra a szezon, két olyan csapattal találkozunk, amely egyaránt a szeptemberi világbajnokságra készül – idézi az mlsz.hu Sergio Mullort. – Arra számítok, hogy a két nagyon erős rivális motiválóan hat a játékosaimra, és mindenki a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtja. A bajnoki felkészülés során azt tapasztaltam, hogy a játékosok nagy része jó formában van, ami biztató a következő időszak előtt. Két új játékost is megnézünk az összetartás során, Lipl Noel és Vatamaniuc-Bartha Dávid meghívása jó példa arra, hogy a kemény munkát és a kitartást mindig értékeli a szakmai stáb. Azt szeretném, ha a csapat e két meccsen bizonyítaná magának, hogy bárkivel felveheti a versenyt, ehhez csak elszántságra és közös erőfeszítésre van szükség.

A spanyol szakember keretének tagja az A’Studió Futsal Nyíregyháza két játékosa, Szabó Lajos és a Berettyóújfalutól nyáron igazolt Rafael Henrique da Silva (Rafinha) is. Nyírbátorból pedig Szentes Bíró Tamást hívta be Sergio Mullor.