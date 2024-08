Az építkezés megkezdése előtt Nyíregyháza önkormányzata, a NyírVV Nonprofit Kft. és a Nyíregyháza Spartacus FC közösen lehetőséget biztosított arra, hogy a szurkolók is elbúcsúzhassanak a Városi Stadiontól, és egy-egy ereklyét is magukkal vigyenek, 100 db széket, a kapufa és a háló darabjait kaphatták meg a drukkerek. Több mint két év után a Spartacus, valamint gyönyörű új otthona szimbolikusan, egyszerre nyithat új fejezetet, hiszen a csapat feljutott az NB I.-be, és vasárnap birtokba is veheti a stadiont. A Nyíregyházi Városi Stadion építése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósult meg Magyarország Kormánya segítségével, több mint 19 milliárd forintos költségvetési támogatásból.

„Rohamra, a tanárképző felé!”

A kivitelezési munkálatokat az Építő- és Épületkarbantartó Zrt. és a Nyír-Wetland Generál Zrt. konzorciuma végezte. A 8219 fő befogadóképességű MLSZ-C, UEFA-II minősítésű létesítmény a labdarúgás mellett egyéb rendezvények megrendezésére is alkalmas, továbbá a stadion mellett egy szabadidősport-centrum is épült.

A stadion körül egy több mint 600 méter hosszú rekortán futópályát alakítottak ki, már áll a kétszintes szabadidőközpont öltözőkkel, fitneszteremmel, valamint három salakpálya helyét 20×40 méteres műfüves pálya vette át. A tervek szerint a jövőben ez a létesítmény ad otthont más rendezvények mellett a városi kispályás labdarúgó-bajnokság mérkőzéseinek, a Mozdulj, Nyíregyháza! és a Szépkorúak Sportja szabadidős programoknak.