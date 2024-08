Hétvégén már a negyedik fordulót rendezik az OTP Bank Ligában, a Nyíregyháza Spartacus pedig ismét egy nemzetközi kupában is érdekelt együtteshez utazik, Paksra. A házigazda ráadásul tovább is jutott az Európa Konferencia Ligában, így jó hangulatban várhatja a vasárnapi mérkőzést. A hétvégi a kilencedik mérkőzés lesz a két csapat között, érdekesség, hogy csak az élvonalban találkoztak egymással.

Sok sikerélményben viszont nem volt része a szabolcsiaknak eddig, mindössze 2008-ban tudtak nyerni idegenben, akkor Bárányos Zsolt duplájával 2–1-re. A két együttes utolsó, 2015-ös meccse érdekes volt, azon a találkozón fordult elő, hogy a kapus, Ovszijenko Vologyimir és Hrabina Alex is mezőnyjátékosként szerepelt, mivel az őszről átvitt mérkőzésen csak azok szerepelhettek, akik már korábban is a Szpari játékosai voltak. 1–1-es döntetlen lett a végeredmény, ami nagy bravúr volt akkor, azzal a kerettel.

A Paks döntetlennel kezdte az idei szezont a DVTK ellen, majd legyőzte az Újpestet, legutóbb pedig meglepetésre 3–1-re kikaptak Zalaegerszegen.

Ami a Szpari eddigi szereplését illeti, az újonc a szezon nyitófordulójában 2–1-re legyőzte a Győrt, majd következett két vereség, az MTK-val (3–0) és a Puskás Akadémiával (3–1) szemben maradtak alul a paksi túrájuk előtt.

Tamás Olivérnek, Kesztyűs Barnának, Beke Péternek vagy éppen Temesvári Attilának ismerős lesz a stadion, mindannyian futballoztak a Tolna vármegyei együttesnél.

– Tudjuk, hogy egy jó csapathoz utazunk, mely még a nemzetközi kupában is versenyben van, és nagyszerűen szerepel a kettős terhelés ellenére – kezdte érdeklődésünkre Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

– Egy agresszív letámadásra épülő játékot játszanak, igyekszünk belőlük felkészülni. Fontos, hogy csökkentsük a hibákat, visszatérjünk a korábban ránk jellemző játékra, és akkor eredményesek leszünk. Csak olyat kérünk a játékosoktól, amit eddig is kértünk, meg tudják valósítani, bízom abban, hogy az NB I.-nek köszönhető kezdeti drukkot levetkőzik, és megmutatjuk az élvonalban is, hogy mire vagyunk képesek – zárta Tímár Krisztián.

A Szpari továbbra sem számíthat Géresi Krisztiánra, Myke Ramosra és Nagy Dominikra. A vasárnapi mérkőzés 17.45-kor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti.