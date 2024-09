Mint az ismert, a Nyírbátor az új lebonyolítású NB II.-es bajnokság alapszakaszának negyedik helyét szerezték meg és három pontot vittek magukkal a felsőházi rájátszásba. Ott aztán nem sok babért termett számukra, mind a nyolc mérkőzésüket elveszítették.

Minden feltétel adott

Ezt a teljesítményt akkor önkritikusan borzasztónak nevezte Petneházi Zsolt szakágvezető, aki azt is hozzátette, hogy nem fordult még elő a klub történetében, akármelyik osztályban is szerepeltek, hogy a bajnokság ezen szakaszában egyetlen pontot sem szereztek.

Az előző idényt maguk mögött hagyva alaposan vérfrissítésen átesve, augusztus elején újult erővel vágtak neki a felkészülésnek. A szakmai munkáért továbbra is a télen kinevezett Tréki Tamás felel.

– Elég jelentősen átalakuláson esett át a csapatunk, nagy volt a játékos mozgás nyáron, ezért augusztus elején csapatépő program gyanánt egy közös szalonnasütéssel kezdtünk – kezdte érdeklődésünkre Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője.

– Öt játékosunk távozott, Gadnai Attila, Bor Márk, Mészáros Ákos, Szedlacsek János és Varga László máshol folytatják pályafutásukat. Pótlásukat úgy vélem sikeresen megoldottuk, érkezett Nagy Menyhárt a DEAC-tól, Balázs Máté Tiszavasváriból, Molnár Kristóf Törökszentmiklósról, utóbbi egy hónap után elköszönt a csapattól. Tovább visszatért két régi játékosunk, Pál Tamás és Bod Bence. Egy játékossal még tárgyalásban vagyunk, az ő sorsa a napokban eldől. Az érkezők mellett csatasorba állítottuk saját nevelésű fiataljainkat, akik már az előz szezonban is bontogatták szárnyaikat. Bulyáki Csabára és Nagy Attilára a kapuban számítunk, Beregi Márkra, ifj. Weibli Zoltánra és Kolozsvári Kristófra pedig a mezőnyben. A maradókkal és az érkezőkkel együtt az előző szezonhoz képest fiatalabb kerettel vágunk neki a pontvadászatnak.

A szakvezető elmondta, hogy heti három edzésen vett részt a csapat, emellett felkészülési mérkőzések is szerepeltek a programjukban, többek között részt vettek Berettyóújfaluban egy kétnapos tornán.

– Hamarosan indul a bajnokság, hazai pályán kezdünk, bízom benne, hogy jól kapjuk el rajtot és a csapat megszerzi a felsőházi rájátszást érő első négy hely valamelyikét. Ehhez minden feltétel adott, az önkormányzat stabil feltételeket biztosít a működésünkhöz – zárta Petneházi Zsolt.