Jó formában várja a vármegye két férfi elsőosztályú futsalcsapata az NB I. 7. fordulóját, amelynek négy mérkőzését péntek este bonyolítják. A Nyírbátor a Magyar Futsal Akadémia és a Rubeola elleni győzelem után legutóbb heroikus küzdelemben az Aramist is legyűrte 7-6-ra, így eddig 50 %-os teljesítményt követően a tabella hetedik helyéről várja a folytatást Elek Gergő együttese. A vezetőedző lapunknak azt mondta, példás küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot játékosai a hétfő esti mérkőzésen.

Fontos a regeneráció



– Igazi hullámvasút volt az Aramis elleni mérkőzés. Voltak igazán jó periódusaink, de olykor kifejezetten gyengén játszottunk és 1-1 kulcsjátékosunk is tudása alatt teljesített. A győzelem kulcsa az akarat volt, a végén három perc volt hátra, akkor még kettővel vezetett az ellenfél. Elkezdtük az öt a négy elleni játékot, ebbe pedig tényleg mindent beletett a csapat. A küzdőszellem mellett ki kell emelnem Szentes Bíró Tamás játékát, aki végjátékban három gólból is kivette a részét – értékelt a vezetőedző.

A Nyírbátor péntek este a nyáron igencsak átalakult Veszprém otthonába látogat. –A Veszprém jelentősen bevásárolt a nyáron, igazi sztárjátékosokat igazoltak és lesznek köztük számomra is jól ismert arcok. Mivel hét nap alatt három mérkőzést kell lejátszanunk, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a regenerációra. Az Aramis elleni meccs hajrájából leszűrhetjük, hogy alapvetően jó erőben vannak játékosaink, de most tényleg nagyon oda kell figyelni a terhelésre, így elsősorban taktikai jellegű edzések voltak a héten. Nagyon jó játékkal és talán némi szerencsével jó eredményt érhetünk el, korábban az általunk éppen legutóbb megvert Aramis már bizonyította, nem lehetetlen győzni Veszprémben.

Van még min csiszolni



Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza is rálépett a győzelmi ösvényre. A jég a Magyar Futsal Akadémia idegenbeli legyőzésével tört meg, a Rubeola elleni 12-1-es legutóbbi siker pedig igencsak tekintélyt parancsolóra sikerült. A mérkőzés második félidejében a szurkolók egyszerre lehettek tanúi a látványos és eredményes futsalnak. Lovas Norbert vezetőedző szerint azonban most kell igazán szerénynek és alázatosnak maradniuk.

–Az utóbbi két meccs valóban jól sikerült. Vannak még hibák, amiket ki kell javítanunk, labdaszerzés után sajnos még mindig sok az eladott labda, és a legutóbb lőtt 12 gól dacára a befejezésekben is javulnunk kell. A két győzelem valóban magabiztosságot kölcsönözhet a játékosoknak, de vigyáznunk kell arra, hogy ne essünk át a ló túloldalára és igazi csapatként együttműködve dolgozzunk tovább. Az Aramis hozzánk hasonlóan csapatként funkcionál jól, évről évre meghatározó tagjai az NB I-nek, szóval nehéz dolgunk lesz, de felkészülten várjuk a találkozót – hangsúlyozta a tréner.

A Veszprém–Nyírbátor mérkőzésen 18:30-kor, a nyíregyháziak budaörsi vendégjátékán pedig 19:50-kor harsan fel a kezdő sípszó.