Idegenben és itthon is vitézkedtek az U19-es focibajnokságokban szereplő csapataink. A Várda Labdarúgó Akadémia legidőebbjei Pakson szerezték meg a győzelmet, a nyíregyházi Bozsik József Labdarúgó Akadémia fiataljai pedig az örökösföldi műgyepen a kecskemétiek ellen.

A 17 éveseknél a várdaiak Diósgyőr elleni hazai meccsét októberre halasztották, a Bozsik itthon kapott ki a Főnixtől. A 16 éveseknél a várdaiak ikszeltek a vendég Lokival, a nyíregyháziak pont nélkül zárták az ország járást, hiszen kikaptak Mosonmagyaróváron.

Az U15-ösöknél a várdaiak itthon verték a Vasast, a nyíregyháziak pedig a békéscsabaiakat.

A 14 éveseknél a Várda La az MTK ellen belelépett egy nagy hazai zakóba, a Bizsik nyert a vendég tarjániak ellen.

A 13 és 12 éveseknél a várdaiak mindkét csapata nyolcassal zárta a hetet a mezőkövesdiek ellen, a Bozsik együttesei ikszeltek Múcsonyban a Sajóvölgye vendégeként. (Nyilatkozatok: kisvardafc.hu és nyiregyhazaspartacus.hu)



U19. Kiemelt csoport

Paksi FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–2 (1–1)

Várda LA: Kovács Máté – Veprik, Krucan, Szirenko, Tenkács, Mavrodij, Borovszkij (Kovács), Koljada, Fedorov (Csengeri), Molnár (Klufinszkij, Rudik), Kancsij. Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Galambos (9.), illetve Kancsij (27.), Kovács (öngól, 49.).

Csernijenko Ruszlan: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfélnek a kisméretű pálya kedvezett, mert öt védővel védekezett és fizikálisan erős csapatról van szó. Nehezen tudtuk a védelmét megbontani, és egy kontrából a Paks megszerezte a vezetést. A csapat az első félidőben is sokat tett az egyenlítésért, ami sikerült is, A második félidőben is volt egy remek periódusunk, a vezetést is megszereztük, majd a küzdelem dominált, az ellenfél pontrúgásokból próbált veszélyeztetni. Igazi csapatmunka volt, nagy akarattal játszott mindenki, és egygólos győzelmünk megérdemelt.

Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia-Kecskemét 4-0 (1-0)

Bozsik: Barancic - Kondor, Kárpátfalvi, Jakab, Tasi A. (Hegedüs), Tasi B., Tóth N., Tóth M.(Sós), Bakó (Pók), Kalán (Nagy K.), Bocskai. Gól Papp Ákos.

Gól: Tóth (16.), Bocskai (70., 90.), Sós (86.)

Papp Ákos: - Egy jó Kecskemétet sikerült legyőznünk. Nagyszerű mentalitással játszottunk, gratulálok a csapatnak!