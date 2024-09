Szombaton az Szombathely vendége volt a Kisvárda Master Good SE a bajnokság harmadik fordulójában. A házigazda a másik újonc Esztergomhoz hasonlóan remekül kezdte a bajnokságot, két győzelemmel a hátuk mögött várták az összecsapást. A vendégeknek is volt miből önbizalmat meríteniük, hiszen az előző körben legyőzték az MTK-t.

Remekül is kezdték a találkozót, az elején állva hagyták a kényelmesen labdázgató Szombathelyt. Alig telt el el öt perc a mérkőzésből, amikor Gém Léna, Erin Novak és Karnik Szabina találataival máris 3–0-ra vezetett a Kisvárda. Nem is habozott sokáig a hazaiak edzője, kikérte első idejét és próbálta elmagyarázni csapatának, hogy bizony mérkőzést játszanak. Az intelmek hatottak is, összerázták védelmüket, amelyen egyre kevesebbszer talált fogást a Kisvárda támadógépezete, elöl pedig Pődör Rebeka vezérletével folyamatosan zárkóztak. Larissa Kalaus büntetőjével ugyan még a Kisvárda vezetett, utána azonban egyenlítettek és átvették a vezetést. A folytatásban egy, két gólon billeget a mérkőzés, Mérai Maja tartotta a Kisvárdát. Kazai Anita góljával aztán először mutatott Szombathely vezetést az eredményjelző, a Kisvárda volt játékos, Ivana Djatevska ehhez még hozzátett egyet. Nem hagyták ezt azonban annyiba a vendégek, Mihara Ajano, majd Gém Léna lopta a távolságot. A félidő végjátékban azonban több hibát is vétettek, amit két góllal büntettek a hazaiak, így négy gólos vezetéssel vonulhattak pihenőre.

Fordulás után rengeteg hibát vétett a Kisvárda elöl, lassan körülményesen támadtak, technikai hibákkal, eladott labdákkal könnyítették meg a hazai védelem dolgát. Hátul szellősen védekeztek, kevés volt a megállító szabálytalanság, így nem tudták megakadályozni a hazaiak lendületes támadásait, ezért folyamatosan nyílt az olló. Alig telt el kilenc perc a második játékrészből, amikor Józsa Krisztián kénytelen volt utotljára magához hívnia övéit. A rövid pauza nem törte meg a Szombathely lendületét, tovább növelte előnyét, még az is belefért, hogy Pődör Rebeka kissé flegmán fölé emelt egy büntetőt. A 42. percben Djurdina Malovics találatával már tíz góllal vezetett a hazai alakulat, eldőlt a mérkőzés. Idő még ugyan volt bőven hátra, de a játék képe nem azt mutatta, hogy itt gyökeres változás történhet. A hátralévő részben a Kisvárda próbálkozott a hét a hat elleni játékkal is, láthattuk szép megmozdulásokat támadásban a védekezőspecialista Gyimesi Kittitől, a csereként beállt Karé Kamilla pedig az MTK elleni mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is gólra váltotta minden lehetőségét.

Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE 30–21 (14–10)

Szombathely, 500 néző. V: Andorka, Hucker. Szombathely: N. De Almedia – Akijama, Malovics 2, Szmolek 4, Bujnochová 3, Pődör R. 13/6, Kazai 2. Cserék: Marinovic, Csatlós (kapusok), Török Fanni, Kulcsár D., Pődör B. 3, Djatevszka 2, Varga N., Szeberényi1, Balogh P. Edző: Bo Rudgaard. Kisvárda: Mátéfi D. – Gém 3, Karnik Sz. 1/1, L. Kalaus 3/1, Szabó Lili 1, E. Novak 1, Mérai 4. Cserék: Leskóczi (kapus), Gyimesi 3, Ajano 1, Kostyó, Bucsi, Kovalcsik B., Brajovics. 1, Karé 3, Csáki L.. Edző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 3/2.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0-3. 12. p.: 5-5. 17. p.: 7-6. 23. p.: 11-8. 27. p.: 12-8. 36. p.: 17-12. 42. p.: 22-12. 46. p.: 23-13. 53. p.: 27-18. 57. p.: 29-20.

Mestermérleg

Bo Rudgaard: – Nagyszerű győzelmet arattunk egy jó, kifejezetten gyors csapat ellen. A mai sikerünket a fantasztikus kapusteljesítménynek, valamint a remek védekezésnek köszönhetjük.

Józsa Krisztián: – Gratulálok a Szombathelynek. Ma rengeteg hibával játszottunk támadásban és védekezésben egyaránt. Noha tisztában voltunk azzal, hogy mi az erőssége az SZKKA-nak, nem tudtuk megvalósítani azt, amit elterveztünk. Dolgozunk tovább.