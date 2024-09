Miután a Kisvárda Master Good SE a bajnokság nyitányán vereséget szenvedett az MOL Esztergom vendégeként, a szezon első hazai mérkőzésén az MTK-t fogadta. A felek a felkészülés alatt kétszer is megmérkőztek, Budapesten a Kisvárda nyert két góllal, fordított felállásban pedig háromgólos fővárosi siker született. Két szoros mérkőzést játszottak tehát egymással, így szombaton is kiélezett küzdelemre volt kilátás.

Egy egy kapusvédéssel indult a találkozó, majd Erin Novak szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, aztán Larissa Kalaus duplázta meg az előnyt, miközben Mátéfi Dalma már a harmadik védést mutatta be és még csak négy perc telt el a mérkőzésből. Remekül kezdte tehát a mérkőzést a hazai csapat, az első MTK gólra több, mint hét percet kellett várni. A folytatásra sem lehetett panasz, Mátéfi Dalma parádézott, csak Poczetnyik Luca tudott túljárni az eszén. Elöl pedig szebbnél szebb gólokat lőve folyamatosan hizlalták előnyüket, szűk negyedóra elteltével ötgólos hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Elég volt azonban pár perc bizonytalanság és az MTK visszazárkózott kettőre. Mielőtt vérszemet kaptak volna, Karé Kamilla ejtett egy szépet, majd Gém Léna volt eredményes hosszú indításból. Ezzel sikerült is kilábalniuk a rövid ideig tartó hullámvölgyből, a félidei eredményt a villámléptű Karé Kamilla állította be. Négygólos hazai előnnyel vonultak a felek pihenőre.