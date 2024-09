Kisvárda II.–Sényő FC Selyem-Ber 2–0 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Tóth T. Kisvárda II.: Popovics – Kozacsuk, Matic, Rubus, Bliznjuk, Babják, Babics, Simon M. (Pongó-Dankai, 77.), Szikszai (Benko, 61.), Ésik Á., Prjamov (Kancsij, 87.). Edző: Törtei Tamás. Sényő: Baráth B. – Vámos G., Klepács, Szokol, Csáki B. (Farkas M., 55.), Orosz M. (Ur, 68.), Kozák R. (Márton L., 55.), Vámos M. (Erdei M., 58.), Varga D., Schmidt P., Kapacina K. Játékos-edző: Kapacina Valer. Gól: Prjamov 2 (13., 45.). Kiállítva: Kapacina K. (94.).

Törtei Tamás: – Végre, így október hónap felé közeledve megünnepelhetjük első győzelmünket, megérdemelten. Rengeteg munkát beleraktunk eddig is, de a helyzetkihasználásunk most megfelelő volt. Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de nem lehetünk elégedetlenek hiszen megszületett az első győzelmünk. Remélem csak egy hetet kell várni a másodikra.

Kapacina Valer: –



DVSC II.-Mátészalka 2-1 (1-1)

Debrecen, v.: Kakuk Sz. DVSC II.: Engedi – Soroka, Sain (Shedrach, 63.), Lénárt G., Hornyák (Ferenczi B., 94.), Tercza, Sipos, Senaga (Mona, 63.), Horváth Z. (Perpék, 81.), Kohut, Egri (Amir, 63.). Edző: Máté Péter. Mátészalka: Szilágyi – Spisák, Sárosi, Hudák (Tangel, 66.), Molnár (Kristófi, 66.), Bodó, Fenyőfalvi Cs. (Fenyőfalvi D., 73.), Torkos, Gyurján, Rózsa, Horváth (Tóth, 84.). Gól: Senaga (24.), Kohut (58.), illetve Horváth Z. (18.).

Sándor Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést, percek alatt kétszer is ziccert alakítottunk ki. Ezeket azonban nem sikerült értékesítenünk, utána azonban megérdemelten szereztük meg a vezetést. Aztán bizonytalanná váltunk, ezt pedig kihasználták a hazaiak és egyenlítettek. Fordulás után fölényben játszott a Debrecen, meg is szerezték a vezetést, mellyel meg is nyerték a mérkőzést. A vereség mellett legfájóbb az volt, hogy a párharcokat rendre a fiatal debreceniek nyerték meg.



Hatvan–Nyíregyháza II. 1–3 (1–2)

Hatvan, v.: Kreitl. Hatvan: Menczeles – Nagy (Szabó, a szünetben), Tóth, Kitl, Karácsony, Burzi, Nathaniel, Dinka (Czibolya, 39.), Silimon, Polgár (Bartos, 70.), Retter (Szuppán, a szünetben). Edző: Zoran Szpisljak. Nyíregyháza: Fejér – Selmeci, Tamás O., Katkó, Milencovici, Savanya, Bertók (Harmat, 85.), Czimer-Nyitrai (Kalán, 88.), Daróczi (Cseh, 76.), Pataki, Oláh B. Edző: Török László. Gól: Burzi (7.), illetve Pataki 2 (24., 32. – 11-esből), Czimer-Nyitrai.

Török László: – A szezon eddigi legjobb játékával megérdemelten nyertünk.