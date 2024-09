A hét első napján megszerezte második győzelmét az első osztály 2024/2025-ös idényében az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza. A Rubeola 12–1-es kiütése ráadásul olyan különbséget mutat, amely a folytatásra is önbizalmat adhat. Ez a végeredmény rekordot is jelent a klub történetében. Az NB I-ben még korábban soha nem volt ilyen eredményes az együttes, de az alacsonyabb osztályokban sem sűrűn fordult elő ekkora góleső.

Van még hová fejlődni

Négy éve a harmadosztályban a Gyulaházát sikerült 13–5-re felülmúlni, 2021 szeptemberében, az NB II-ben pedig a Kincsem Futsal ellen győzött a csapat 12-4-re. A klub legnagyobb különbségű győzelmének dacára önkritikusan értékelte a Rubeola elleni bajnokit Lovas Norbert vezetőedző.

– Nyilván könnyű azt mondani, hogy bennünk volt ez, de tényleg így gondolom. Rengeteget dolgoznak a srácok, de a 12–1 egyelőre azt is látjuk, hogy nem tartunk még ott, ahol szeretnénk. Érzek még a rendszerben némi bizonytalanságot, a mérkőzés összképe pozitív, de a statisztika nem ezt mutatja, ez pedig nekünk edzőknek egy kitűnő visszajelzés. Csak hogy egyet említsek, ezen a meccsen több eladott labdánk volt, mint labdaszerzésünk. Ezt lehet a nézők észre sem veszik, nekünk azonban fontos, mert tudjuk, miben kell fejlődnünk. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a lövéseink harmada góllal zárult, ki tudtuk szolgálni hazai pályán a közönséget, erre most nagy szükségünk volt – zárta értékelését a tréner.

–Láthattuk, hogy a hazaiak mennyire labdabiztosak, türelmesek és tudatosak, nálunk még ez nincs meg – mondta a mérkőzést követően Tóth László, a Rubeola edzője. –Nem kell szépíteni, ez a valóság, ennyit tudunk jelen pillanatban, tehát reális volt a különbség a két csapat között. Voltak bíztató jelek is a játékunkban, de a végeredmény mutatja, mennyivel előrébb tart jelenleg a Nyíregyháza.

Ketten is jubiláltak

A triplázó Maneca bízik benne, hogy folytatódik az együttes jó szereplése. – A legutóbbi mérkőzésen nyerni tudtunk és ez lendületet adott a csapatnak. Szerencsére ma is jó mérkőzést tudtunk játszani, azon dolgozunk, hogy ez így legyen a szezon hátralévő részében is – mondta a brazil a mérkőzést követően. A 27 esztendős játékos egyébként ötvenedszer kezdett a klub színeiben, bajnoki mérkőzésen pedig ez volt a harmadik mesterhármasa. A Rubeola ellen pedig a duplázó Öreglaki Norbert is kerek számot ünnepelt, ő huszadik NB I-es találat jegyezte az együttesben.