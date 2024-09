Sokaknak kissé meglepő lehet, hogy lapunk, valamint a szon.hu legpopulárisabb és legolvasottabb cikkei között szerepelnek a vármegyei labdarúgás hírei. Mi lehet vajon annak az oka, hogy az emberek sokkal inkább kötődnek egy kisközség csapatához, mint például a Szparihoz vagy a Kisvárdához? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Kerecsen Józseffel, a vármegyei másodosztályban szereplő Szakoly SE labdarúgójával.

Égett benne a bizonyítási vágy

– Huszonhárom évvel ezelőtt, 2001-ben óvodásként kezdődött a labdarúgó pályafutásom – kezdte a beszélgetést a sportoló. – Egy nap ugyanis jött egy edző bácsi, aki elkezdett minket focizni tanítani. Kivitt minket a nagyjából 300 méterre levő pályára, ahonnan aztán már nem volt menekvés. Azért egy-két évnek még el kellett ahhoz telnie, hogy ténylegesen is eldöntsem, hogy igen, én labdarúgó szeretnék lenni. Az általános iskola első osztályában már jártunk különböző tornákra, de az igazi áttörés az másodikban jött. Sokáig ugyanis kissé félénk voltam, elbújtam a mezőnyben, nem akartam, hogy hozzám kerüljön a labda, nem akartam ugyanis hibázni, mondjuk úgy, hogy csak sodródtam az árral. Aztán történt, hogy az edzőnk nem tudott eljönni velünk egy tornára, helyette pedig édesapám ugrott be, ő vitt el minket, bennem pedig égett a bizonyítási vágy. Emlékszem, hogy csapatszinten nem szerepeltünk jól, de lőttem egy gólt, ami áttörte azt a bizonyos gátat és ez a lelkesedés azóta is tart.

Hogy emberközelibb-e a vármegyei futball az egy nagyon jó kérdés, hiszen a Nyíregyháza Spartacus FC NB II-es bajnoki címe, majd pedig a stadion átadása azért a csapat mellé állította a rajongókat. Szakolyban, vagy éppen Gergelyiugornyán focizni azonban mégis más.

– Emberközelibb a vármegyei bajnokság – folytatta Kerecsen József. – Én magam is több helyen megfordultam az elmúlt években, és sok helyre vissza is járok megnézni egy-egy mérkőzést, ilyenkor pedig mindig hatalmas szeretettel fogadnak. Úgy fogalmaznék, hogy ez az „őszinte foci”, amit közelebb éreznek magukhoz az emberek. Lokálisan sokkal jobban kötődnek ezekhez a csapatokhoz. Szakolyban négy évig nem volt egyesület, de 2021-ben alakult egy új, melynek kapcsán én magam is azt hittem, hogy az emberek már eltávolodtak a labdarúgástól, de ez nem így történt, a helyiek nagyon várták, hogy újra meccsekre járhassanak. Újra megtelt a lelátó, és azóta is nagyon jó hangulatú mérkőzéseket játszunk.