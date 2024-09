Vármegyénk férfi csapatai mellett hétvégén női alakulataink is csatasorba állnak és megkezdik a bajnoki pontok gyűjtögetését. Az évek óta megszokott Mátészalka, Kállósemjén, Vitka SE trióból erre a szezonra csak ketten maradtak, a Vitka SE ugyanis ebben a szezonban nem indít felnőtt csapatot a bajnokságban. Előbbi kettő azonban már az utolsó simításokat végzi a bajnoki nyitányra.

Ami a Mátészalkát illeti, a szatmáriak az előző kiírásban az alapszakaszban ötször győztek és tízszer hagyták el vesztesen a játékteret, így az alsóházban folytathatták a küzdelmeket. Ott aztán két két győzelem és vereség mellett négy alkalommal döntetlenre végeztek, ezzel magabiztosan őrizték meg NB II.-es tagságukat.

Június elején az együttes edzője arról beszélt, hogy kevés a felnőtt játékosa, így olyan saját nevelésű fiatalokkal töltötték fel a keretüket, akik a saját korosztályukban is pályára léptek hétről hétre.

Ez az állítás hatványozottan igaz erre a kiírásra is, különböző okok miatt meghatározó játékosaik távoztak a nyáron. Ábri Teodórára, Bodó Ivettre, Deme Barbarára, Durbák Hannára, Kisgyörgy Hannára, László Viktóriára, valamint Várudvari Fannira nem számíthat a szakmai stáb. Érkezett viszont Gáspár Dóra, Galsai Dorka, Filek Kornélia, Csekenyák Alexa és Barati Laura. Így tehát megújult kerettel vágnak neki a bajnokságnak.

Hajdúböszörményben kezdenek

– Augusztus 5-én kezdtük a munkát, az első két hétben naponta két edzésünk volt, ezt követően a hónap végéig napi egy foglalkozáson vettek részt a lányok. Szeptembertől pedig heti háromszor tréningezünk, amelyet a versenyidőszakban is tartunk – mondta Drabik Péter. A szakember azt is elárulta, hogy terveik ellenére csupán egy felkészülési mérkőzést tudtak játszani, így kicsit lutrinak érzi a bajnokság kezdését. – Ettől függetlenül bizakodva várjuk a bajnokságot, a lányok becsületesen végig dolgozták az elmúlt heteket és jó erőben vannak. Véleményem szerint erősödött a bajnokság, szeretnénk legalább a középmezőnyben végezni, kis szerencsével a felsőházi rájátszás is összejöhet – latolgatta végül az esélyeket Drabik Péter.

A Mátészalka vasárnap a Hajdúböszörmény vendégeként kezdi meg bajnoki szereplését.