Hosszú felkészülést követően a Vasas Akadémia ellen kezdte meg a 2024-2025-ös bajnoki szezonját a Hübner Nyíregyháza BS. Noha az előszezonban idegenben már egyszer legyőzte a Blue Sharks a budapesti gárdát, mégsem számíthatott könnyű mérkőzésre, hiszen a fővárosi egylettel már az előző idényben is parázs csatákat vívott. Mondhatni, hogy egy igazi rangadóval startolt el az NB I./B Piros csoportja.

Jól kezdett a Nyíregyháza

Az idény első pontjait a Nyíregyháza csapatkapitánya, Bonifert Bendegúz szerezte meg büntetőből, majd az első mezőnykosár is az ő nevéhez fűződött, ám a kettő között igen döcögősen alakultak a Cápák támadásai. Hátul viszont nagyon akart a házigazda, az első percekben egyedül Andrássy Géza őrzése okozott fejtörést, a vendégek többi kulcsjátékosát viszont jól semlegesítették. Tarján Izsák beállásával a palánk alá is megérkezett a harcosság, elsősorban támadó oldalon. A magasember sorra szedte vissza a lepattanókat, ez megadta a lendületet, Boljos Mateja és Nagy Simon is szép játék végén talált be, míg Bonifert sorra harcolta ki a faultokat, majd dobhatta a büntetőket, így tíz perc után 19–8-ra vezetett a vendéglátó.

Az első játékrészben nem sok arra utaló jel volt, hogy a csapat szétesik a második negyedben, mégis ez történt, ezt kihasználva pedig a Vasas egy 10–0-s futással visszajött a meccsbe. A játékvezetők engedték a kemény játékot, ami nem feküdt Tarjánéknak. Néhány könnyű kosár megadta az önbizalmat a vendégeknek, akik a negyed második felében már távolról is betaláltak, amivel előbb csak fordítottak, majd el is léptek tizenegy ponttal.

Sajnos a fordulás után sem változott a játék képe, ha csak abban nem, hogy egyre inkább Tarjánra támaszkodtak a szabolcsi támadások, aki ki is használta a helyzeteit, ám így sem sikerült visszazárkózni. Az első reménysugarak a játékrész vége felé jelentek meg, miután Nagy bedobott egy hármast, Bonifert labdaszerzés után zsákolt, majd egy időkérést követően Boljos Mateja is bevágott egy triplát.

Az utolsó negyedben fordítottak

A záró etapot így is hétpontos hátrányból indította a Sharks, nem akárhogyan. Tyreke Locure végre elkapta a fonalat, egy szerzett labdával végigért, majd újabb jó védekezések következtek az egész csapattól. Érkeztek a már megszokott, hihetetlen triplák Nagy Simontól, az egyikkel egalizált a Hübner, majd Tarján ziccerével a 34. percben már vezetett is. A szurkolóktól közben megkapta a kellő támogatást a gárda, amire szükség is volt, ugyanis az utolsó másodpercig nem nyugodtak meg a kedélyek.