Az elmúlt hétvégén, ha döcögősen is, de sikerrel vette az akadályt a kisvárdai futballcsapat a MOL Magyar Kupában. Révész Attila együttesének a III. Kerületi TVE otthonában kellett kivívnia a továbbjutást. Nem könnyítette meg a helyzetet, hogy Alekszandar Jovicsics a 68. percben piros lapot kapott, miután pedig a rendes játékidő 0–0-val ért véget, a kétszer tizenötperces hosszabbítással összesen csaknem 60 percet volt kénytelen emberhátrányban játszani a Kisvárda. A csapat végül eljutott a tizenegyespárbajig, amit 4–2-re megnyertek a szabolcsiak. Vasárnap már újra bajnoki következik az NB II-es klub számára. Az ellenfél az a Mezőkövesd lesz, amely a Várdával párban az előző idény végén búcsúzott az első osztálytól.

A hibák nem férnek bele

Azt nyugodtan mondhatjuk, „az új kezdet” nagyon nem sikerült a borsodiaknak. Hat forduló után az utolsó helyen szerénykedik a gárda, a legutóbbi bajnoki után pedig a vezetőség megvált Tóth Mihály vezetőedzőtől, helyére pedig Csertői Aurélt nevezték ki. Gerliczki Máté, a Kisvárda asszisztensedzője szerint az edzőváltásnak már meg is voltak a látható jelei.

–Úgy telt el a háromhetes szünet, hogy nagyon sokat gyakoroltunk, abban a reményben, hogy ez meglátszódik majd a csapat játékán. Nagyon kemény meccsre számítunk és akaratos ellenfélre. A Mezőkövesd edzőt cserélt, ismerjük Csertői Aurél stílusát, ami a Csákvár elleni kupamérkőzésükön már meg is mutatkozott, változás történt a csapat játékában és felfogásában is. Arra készülünk, hogy elhozzuk a három pontot, az viszont fix, ha annyi labdavesztésünk lenne, mint a III. Kerület elleni kupamérkőzésen, akkor sokkal komolyabb bajba kerülhetünk. Pontosabb játékra készülünk és arra, hogy erősödik a támadójátékunk, javulnunk kell a közép- és támadózónában is. A két új játékos, Martin Chlumecky és Marko Matanovics csapatba építésén is dolgoztunk külön, ők is megkapták a meccsterhelést az előkészületi és a kupamérkőzésen is, az állapotukat tekintve előrébb tartanak, mint amire számítani lehetett. Biztos, hogy nagyon hasznos tagjai lesznek a csapatnak, mind a ketten – mondta Gerliczki Máté.

A mérkőzést vasárnap 16 órakor rendezik a mezőkövesdi Városi Stadionban.