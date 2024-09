#BeActive. Ezzel a mottóval hirdette meg az Európai Sporthetet az Európai Bizottság, a kezdeményezéssel az egész kontinensen népszerűsítik a sportot és a testmozgást. Cél, hogy az egész Európára kiterjedő kampányban egy héten keresztül minél többet mozogjanak az emberek, és ennek hatására az év további szakaszában is aktívabb életet éljenek.

Kedden fókuszban a vívás

Idén szeptember 23-a és 30-a között tartják a tematikus hetet, amihez ismét csatlakozott a Nyíregyházi Sportcentrum. Ezen a héten több sportlétesítmény is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt több sportágban és helyszínen.

Kézilabda, úszás, kosárlabda, atlétika, röplabda, judo, tollaslabda, tájékozódási futás sportágakban a heti menetrend szerint zajló edzéseket ezúttal a szülők is megtekinthetik. A kedd kiemelt napja az Európia Sporthétnek. A Continental Arénában 16.30-tól a vívásé lesz a főszerep.

A Párizstól – Hollywoodig című Talk Show keretében Gémesi Csanád (világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kardvívó) és Tarjányi István (Kerekesszékes vívó olimpikon) lesz a vendég, de bemutatkozik a Nyíregyházi Sportcentrum vívó szakosztálya is. Az érdeklődő szülők, gyerekek akár ki is próbálhatják a magyar sikersportágat a helyszínen.

Podcasttel zárnak

18.00 órától aztán már Schóbert Lara várja alakformáló edzésre a mozgás szerelmeseit. Természetesen a hét többi napján is számos lehetőség lesz a változatos sportolásra: pénteken erdei túrára vár mindenkit a Nyíregyházi Sportcentrum tájfutó szakosztálya a Sóstói erdőbe 9.00-12.00 között. Szombaton 9.30-10.30 között díjmentes mozgás lehetőséget (görkorcsolya) kínál a Városi Jégpálya. A szervezők egészen péntek délutánig várják iskolák, baráti társaságok jelentkezését az aréna parkolójában található Hübner Beach Volleyball Centrum.

Az Európa Sporthét egészen vasárnap estig tart, melyet egy podcast-beszélgetéssel zár videócsatornáján a Nyíregyházi Sportcentrum. Az SPORTszerű című podcast műsorban a „Sport és Pszichológia” címmel Dr. Jánvári Miriam Ivett adjunktus, a Nyíregyházi Egyetem Intézeti tanszékvezetője válaszol a kérdésekre.