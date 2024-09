Gergelyiugornya–Csenger 5–1 (1–0)

Gergelyiugornya. v.: Valu. Gergelyiugornya: Vakarcs – Mándi, Czirják (Szabó), Barta (Lakatos), Peregrin (Baráth), Méhész, Illés (Szegedi), Balogh P., Balogh T., Zán (Danku), Csonka. Játékos-edző: Balogh Tibor. Csenger: Korompai – Osváth, Balogh (Nagy D.), Popovics (Takács), Nagy M. (Oláj), Jónás, Antal, Nyéki, Ur (Katona), Gaál, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc. Gól: Czirják, Balogh T., Barta 2 (egyet 11-esből), Mándi, illetve Barcsay. Balogh Tibor: – A múlt heti súlyos pofon után csapatom felállt a padlóról és helyenként jó játékkal megérdemelt győzelmet aratott.

Juhász Ferenc: – Úgy gondolom, hogy jobb, ha most nem mondok semmit, mert nem akarok senkit megbántani. Gratulálok az Ugornyának és további sok sikert!

Kemecse–Nagykálló 3–0 (2–0)

Kemecse, v.: Tóth. Kemecse: Poór – Varga (Magyar), Hasházi, Majoros, Szokolai, Ádám, Hokk Á. (Ferencz R.), Asztalos (Kovács), Katona (Goján), Hokk B., Tóth (Ferencz B.). Edző: Tudja Dávid.

Nagykálló: Budaházi – Erdei, Marozsán, Homann, Sidibe, Sipos, Simon, Baráz (Haller), Anda (Bencs), Mészáros, Nagy (Marinka). Edző: Homann Richárd. Gól: Ádám, Katona 2.

Tudja Dávid: – Úgy gondolom, hogy végig a mi akaratunk érvényesült a mérkőzésen, akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk. Nagyon kellett ez a három pont a csapatnak, további sok sikert a Nagykállónak!

Homann Richárd: – Gratulálok a hazai csapatnak, győzelmük megérdemelt!

Baktalórántháza–Újfehértó 1–4 (1–1)

Baktalórántháza, v.: Tomori. Baktalórántháza: Kócs – Maleskovits K., Jávor (Illés), Kovács, Zakor G. (Pataki), Gyarmati (Lakatos), Németh, Zakor J. (Szarka), Csatári, Maleskovits M., Huncsik. Edző: Stekler Attila. Újfehértó: Nagy – Chrien (Daróczi), Kovács, Somogyi (Lakóczi), Angyal, Pallai B. (Kiss), Mezei, Zámbó (Baglyos), Pallai G., Benke, Szilágyi (Marozsán). Edző: Kiss Tamás. Gól: Maleskovits K., illetve Zámbó, Angyal 2, Lakóczi.

Stekler Attila: – Az első félidőben megszereztük a vezetést, és helyenként jól is játszottunk. A másodikban az Újfehértó akarata érvényesült, de még ekkor is megvoltak a helyzeteink. Koncentrációs zavarunkat könyörtelenül kihasználták, így megérdemelten vitték el a három pontot.

Kiss Tamás: – A találkozótól azt kaptuk, amire számítottunk, egy nagyon fegyelmezett csapattal találtuk szembe magunkat, akik ellen már az első félidőben is megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtuk értékesíteni. A kontra játékban a hazai csapatnak is voltak lehetőségei. A második félidő alapján viszont teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést és ezzel a győzelemmel szeretnénk köszönteni 18. születésnapján Lakóczi Raiszot, illetve az edzésen megsérült Borsy Bécinek mielőbbi felépülést kívánunk!