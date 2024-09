Már csaknem két hete annak, hogy a Nyíregyháza Spartacus drukkerei a regnáló bajnok Ferencváros otthonában próbálták beszurkolni az egyenlítő találatot az NB I. 6. fordulójában. Közel volt a bravúros pontszerzéshez Tímár Krisztián újonc csapata és ha végül nem is sikerült az egalizálás, a nyíregyháziak emelt fővel hagyhatták el a Groupama Aréna játékterét. Csaknem két hét telt azóta tétmeccs nélkül a válogatott szünet okán, de az átigazolási időszak hajrájának köszönhetően így sem teltek eseménytelenül az elmúlt napok a klub körül. Az érkezők oldalán az Újpesttől kölcsönbe érkező Ognjen Radosevicet, valamint a 61-szeres grúz válogatott Nika Kvekveskirit is bejelentették, míg Kesztyűs Barna távozott a Szparitól. A szünetet követő tétmérkőzések sora pedig a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójával folytatódik, amelyen az elmúlt évek másodosztályú riválisát, a Vasast sorsolták ellenfélül. A szabályzat szerint az alacsonyabb osztályú együttes élvezheti a hazai pálya előnyét.

–Próbáltunk feltöltődni az elmúlt két hétben, jó időszak volt ez ahhoz, hogy a sérültjeink is jobb állapotba kerüljenek. Sikerült a legutóbbi bajnoki mérkőzés óta csiszolnunk a csapatjátékon, a csapat továbbra is nagyon koncentráltan és motiváltan dolgozik, reméljük ennek már most hétvégén meg lesz az eredménye. A kupamérkőzések mindig különleges hangulattal bírnak, kezdésként ráadásul egy erős ellenfelet kaptunk, de egyértelmű cél a továbbjutás – mondta Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője.

Edzőt váltott a Vasas

A két csapat tavaly nagy harcot vívott a feljutásért, ősszel az Illovszky Rudolf Stadionban a fővárosiak sima 3-0-ás győzelmet arattak, tavasszal viszont jött a visszavágás, Balmazújvárosban már a nyíregyháziak nyertek 3-1-re, a bajnokság végén pedig 12 pont választotta el a két felet. A szombati mérkőzés külön pikantériája lehet Pintér Attila bemutatkozása az Angyalföldiek kispadján. Mint az ismert, a klub vezetősége három héttel ezelőtt megköszönte Gera Zoltánnak és stábjának munkáját, az előző héten pedig bejelentették, hogy a kétszeres magyar bajnok, kétszeres kupagyőztes és kétszeres szuperkupa-győztes veszi át a csapat irányítását. Ennek megfelelően a fővárosiakban kettőzött bizonyítási vágy dolgozhat, de taktikailag is új arcukat mutathatják.