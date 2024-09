Egyetlen pont és két helyezés választotta el a Kisvárda Master Good alakulatát vasárnapi vendégétől, a Soroksártól. A fővárosiak az előző fordulóban szerezték meg az első győzelmüket ebben a bajnokságban, míg a hazaiak csak a hajrában fociztak megfelelően Ajkán és ez a szépítésre volt elég, így pont nélkül tértek haza a bakonyi túráról. Az eset nem maradt következmény nélkül, hét közben Bernardo Maticot száműzték az NB II.-es alakulattól. A horvát játékos szabadon távozhat Kisvárdáról, addig is a tartalékcsapatukhoz irányították, a napi edzésmunkát tehát az NB III.-as legénység kötelékében végzi. Hét közben érkezője is volt a rétközieknek, Martin Chlumecký személyében védőt igazoltak. A cseh játékos ugyan már aláírta szerződését, de a vasárnapi mérkőzésen még nem léphetett pályára.

A vendégek kezdték a mérkőzést, aztán egy darabig csak nyomozták a labdát, mert a Kisvárda kezdeményezőleg lépett fel, sorra vezette támadásait. Hat perc elteltével Mesanovic adott munkát Holczernek. Pár perc múlva azonban már tehetetlen volt a soroksári kapus, a Kisvárda megszerezte a vezetést. Camaj balról tizennyolc méterről tekert az ötös túlsó sarkára, Molnár a labdát középre fejelte, Mesanovic pedig három méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Noha többet birtokolta a labdát a hazai csapat, a Soroksár mégis egyenlített. Szabó belépett a tizenhatosra, középre passzolt labdájára jól érkezett Halmai. A találatot és az ivószünetet követően kiegyenlítettebbé vált a játék, majd a játékrész hajrájában a Soroksárnál volt több a labda. Halmai távoli lövésénél nagyot kellett nyújtózkodnia Kovács Marcellnak. Az eredmény már nem változott, így döntetlennel vonultak a felek pihenőre.

Fordulás után az első helyzet a hazaiak előtt adódott. Cipetic ívelt be egy szabadrúgást jobbról, Mesanovic fejelt 10 méterről, a labda a kapu jobb oldalába tartott, Holczer bravúrral kiütötte. Újabb lehetőség ismét a hazaiak előtt adódott, Cipetic jobb oldali szöglete után Szpaszics lőtte 7 méterről a labdát, ami a centikkel haladt el a jobb kapufa mellett. A mérkőzés hajrájában mindkét együttes eldönthette volna a mérkőzést. A kisvárdai kapu előtt egy szabadrúgás utáni kavarodás során Halmai került helyzetbe, az alapvonal közeléből elrúgta a kapu előtt keresztbe a labdát. A másik oldalon Cipetic beívelését Molnár fejelte mellé. Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor Szpaszics lépett ki és egyedül vezette a labdát a kapu felé, a tizenhatos előtt azonban Kaján lerántott, akit a játékvezető azonnal kiállított. A tizenhét méterről megítélt szabadrúgás Molnár ballal a jobb felső sarokba bombázta és ezzel a Kisvárda megnyerte a mérkőzést.

Labdarúgás: NB II., 6. forduló

Kisvárda Master Good–Soroksár 2–1 (1–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Lovas László (Berényi Ákos, Vrbovszki Pál). Kisvárda: Kovács M. – Cipetic, Stefan, Jovicic, N. Ponomarenko (Körmendi, 81.)– Szőr (Babják, 81.), Bíró B. (Soltész I., a szünetben) – Soltész D. (Szpasics, 61.), Molnár G., Camaj – Mesanovic (Gyurkó, 85.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila. Soroksár: Holczer – Kaján, Kékesi, Bolla G., Dhonata – Németh E., Tóth A. – Szabó Sz. (Köböl, 75.), Korozmán (Dobos, 75.), Halmai Á. (Dragóner, 87.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter. Gól: Mesanovic (14.), Molnár (93.), illetve Halmai (22.).