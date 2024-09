Hétvégén Pesaróban rendezték Aerobic Világbajnokság és Korosztályos Utánpótlás Világversenyt. A Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) döntése alapján a junior korosztályban első alkalommal rendeztek világbajnokságot, amely sportágtörténeti szempontból is egy mérföldkő. A népes mezőnyben harminchat nemzet ötszázötven versenyzője adott számot tudásáról. Nemzeti válogatottunkat a Magyar Kupa első és második fordulójának eredményei alapján állították össze, amelyben a Spartacus Torna Club három junior versenyzője, Moravszki Dorka, Révész Valentina és Vámosi Viktória Kiara is helyet kapott. A nyíregyházi versenyzők a debreceni Flex HD SE sportolóival közös, vegyes egységekben indultak a megméretésen.

A nyíregyházi aerobicos lányok érmekkel tértek haza Olaszországból

A közös csapat alaposan kitett magáért, a mieink 5 kategóriában is bejutottak a legjobbak közé, az összesített csapatversenyben pedig Magyarország végzett az élen. A legfényesebb érem a két egyesület közös junior triójának nyakába került, Bányász Viktória, Kiss Jázmin és Vámosi Viktória Kiara alkotta hármasunk magabiztos teljesítménnyel világbajnoki címet szerzett. A közös aerodance csapat rendkívül szoros versenyben, hajszállal maradva le a dobogó felső fokáról (Bányász Viktória Éva, Berecz Réka Viktória, Drabik Nikolett, Fehér Flóra, Kiss Jázmin, Moravszki Dorka, Révész Valentina, Vámosi Viktória Kiara), ezüstérmes lett.

A szintén közös aerostep csapat (Bakator Csenge, Berecz Réka Viktória, Csendes Eliza, Drabik Nikolett, Lévay Maja, Révész Valentina, Tar Melinda Tóth Hanga Fruzsina). pedig a világbajnoki dobogó harmadik fokára állhatott fel.

– Elképesztő profizmus jellemezte csapatunkat Pesaróban, mind a versenyzők, mind a kísérő stáb tekintetében. Ennek a hozzáállásnak és remek team munkának meg is lett a gyümölcse

–értékelt Kovácsné Laurinyecz Julianna, a delegáció vezetője.

– Ez a szép eredmény nem volt előzmény nélküli, ezek a lányok már négy éve együtt edzenek, az aranyérmes trió például tavaly az Európa-bajnokságon negyedikek voltak – mondta el érdeklődésünkre Hubacsek László, a Spartacus Torna Club vezetőedzője. – A sikert persze nem adják ingyen, nagyon sokat edzenek a lányok. Eleinte átjártak a debreceniek, mert akkor csak Nyíregyházán volt hivatalos aerobik talajú terem, most már van ott is, így főleg ott készülnek. Délután átvonatoznak hetente négyszer és négy-öt órát edzenek, majd este hazajönnek.

A vezetőedző azt is elmondta, hogy múlt hétfőn utaztak el Olaszországba, majd szerdától pódiumedzések voltak, pénteken és szombaton következtek a selejtezők, vasárnap pedig a döntők.