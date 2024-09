Hétvégén a a Lantos Mihály Sportközpontban rendezték az atlétikai csapatbajnokságot. A klubok három divízióban csatáztak egymással, az elsőben (miként a másodikban is) 16 csapat szerepelt, közülük került ki a 2024-es csapatbajnok. Minden évben hatalmas a küzdelem a legjobbak között, illetve mindenki el akarja kerülni a másodosztályba kiesést, ahonnan a legjobb három viszont feljut az elitbe.

A helyezés számított

Egy szó, mint száz: hatalmas csatára lehetett számítani mindhárom osztályban, s ezt a csatát a Magyar Atlétikai Szövetség is jelentősen dotálta: az induló között a kialakult eredményességi rangsor, az előre meghatározott pontszámítás szerint 58,2 millió forintot osztott szét.

– A csúcsformák értelemszerűen nem mostanra voltak időzítve, így kimagasló eredményeket nem feltétlen várhatunk, ellenben annál nagyobb izgalmakra, jó hangulatra van kilátás. A csapatversenynek a varázsa ezúttal is ott lesz a levegőben, egymásért harcolnak az atléták – aki szereti ezt a sportágat, annak feltétlen érdemes ellátogatni a kétnapos ingyenes versenyre – vezette fel a kétnapos viadalt Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója.

A Nyíregyházi Atlétikai Centrum huszonkilenc versenyzővel indult azért, hogy megőrizze tagságát a legjobbak között.

– Tizenkét női és tizenhét férfi versenyzővel vettünk részt a bajnokságon, az egyesületek számára biztosított ötven rajthelyből negyvenkilencet igénybe vettünk. A felnőttek mellett sok utánpótláskorú versenyzőnk is rajthoz állt. Megőriztük az előző évben elért tizedik helyünket, amellyel biztosan maradtunk benn az első osztályban, többek között megelőztük a soraiban olimpikonokkal induló Szombathelyi Dobó Sportegyesületet – mondta el érdeklődésünkre Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétika szakágának vezetője. – Itt elsősorban a helyezés számított és nem az eredmény, mert ezekkel lehetett pontokat szerezni – tette még hozzá.

Ha már pontok, a női diszkoszvetésben élen végző Kerekes Dóra, a férfi súlylökést megnyerő Tóth Balázs, a férfi diszkoszvetésben második Szikszai Róbert és az 5000 méteres gyaloglásban másodikként célba érő Helebrandt Máté egyaránt tizenhat pontot szerzett a csapatnak. Bakosi Péter harmadik helye tizenkettő pontot ért, míg K. Szabó Gabriella 5000 és 1500 méteren huszonhat pontot szorgoskodott össze, Vörös Márk szintén ezen a távokon huszonegy ponttal gazdagította a Nyíregyházi Sportcentrumot.