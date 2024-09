Noha még csak a bajnokság negyedik fordulója következett, az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza számára óriási tétje volt az Újpest elleni összecsapásnak, hiszen egy döntetlen és két vereség után hazai pályán már nem fért bele az újabb vereség.

Nehezítette Lovas Norbert feladatát, hogy két alapember is sérüléssel bajlódott, a helyzet azonban hamar úgy hozta, hogy Gregorynak és Manecának is pályára kellett lépnie.

A hazaiak pedig jól kezdtek, perceken át irányították a játékot, többször megdolgoztatták Gémesi Gergő kapust is. A 8. percben aztán a semmiből gólt kaptak a nyíregyháziak, másodperceken belül újabb találatot szereztek a fővárosiak.

A sokk után Lovas Norbert együttese nyomott a szépítésért, az Újpest azonban jó védekezéssel és remek kapusteljesítménnyel lépett fel az egész első félidő során. A 16. percben aztán úgy tűnt, végleg elúszik a meccs, az lila-fehérek újabb demoralizáló góllal 3–0-ra ellépett.

Pedig elkezdődött a felzárkózás

A hibák főleg védekezésben jelentkeztek, de a szerencsénk sem volt a nyíregyháziak mellett, Gregory bombája például beakadhatott volna, helyette kishíján kettétörte a lécet.

Rafinha gyönyörű találata még a szünet előtt megadta az esélyt a felzárkózásra, az elszántság pedig kifizetődött. A hatodik újpesti faultot követően, hat másodperccel a szünet előtt Gregory értékesített egy tízméterest, 2-3-ra alakítva az állást.

A végén megint jöttek a hibák

Semmi nem volt még tehát veszve, azonnal jött is 1-2 nagyobb helyzet a fordulást követően, de ezek nem találtak célt. Gregory szemfüles háromnegyed pályás íveléssel is próbálkozott, de ez sem volt elég az egyenlítéshez. A hazaiak rendületlenül mentek előre, a szurkolóktól is jött a támogatás, mindezek ellenére, megint a semmiből jött a kapott gól. Nem változott a játék képe, a Nyíregyháza támadott, de hiába. A 37. percben öt a négyben is jött a hiba, amit üres kapus góllal büntetettek a fővárosiak, majd egy újabb góllal végleg lezárta a meccset az Újpest, hiszen Öreglaki Norbert találata pedig már túl későn jött, így a végeredmény 3–6 lett a Continental Arénában.