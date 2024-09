Az egymást követő győzelmek alapján a két legjobb formában lévő csapat találkozott egymással péntek este a Continental Arénában. Kiegyenlített félidőt követően a második játékrész derekán mentálisan és fizikálisan is megtört a Nyírbátor, így az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza végül nagyarányú, 9–1-es győzelmet aratott.

Reális cél lehet az élmezőny

– Nem volt ez egy sima mérkőzés, hiába mutatja ezt az eredmény – értékelt lapunknak a lefújást követően a Stúdió vezetőedzője, Lovas Norbert. – Amennyiben az első félidőben jobban koncentrálunk a befejezésekre, akkor már sokkal hamarabb lezárhattuk volna ezt a meccset. Ezzel szemben egy ki-ki összecsapást játszottunk a Nyírbátorral, csak a harmadik, negyedik gól után nyugodhattunk meg. Büszke vagyok a játékosaimra, hiszen a félidőben elmondottakat a második játékrészben már betartották, önzetlenné váltak, ami csapatszinten remekül működött. Örülök annak, hogy hallgattak rám, és amit kértem azt megcsinálták. A második félidőben jól reagáltunk a Bátor lehetőségeire, a négy a hármat kivédekeztük, persze ehhez az is kellett, hogy Petró Martin remek napot fogjon ki a kapuban. Ami lényeges, hogy bebizonyítottuk, hogy az a csapat vagyunk, amely reálisan pályázik az élmezőnybe.

Már a mérkőzés előtt tudható volt, hogy a Nyírbátor mindössze hét mezőnyjátékossal áll ki, hiszen sérülés, eltiltás és betegség is hátráltatta Elek Gergő csapatának munkáját.

– Kevesen voltunk, így elfáradtak a második félidő közepére a játékosaink – értékelt a Nyírbátor trénere. – Az első félidő az teljesen rendben volt, összességében még több helyzetünk is adódott, mint azt előzetesen gondoltam volna.

Fejben is elfáradt a Nyírbátor

– A mérkőzés fordulópontja talán az volt, hogy a négy a hármas szituációban nem tudtunk gólt lőni. Petró Martin elképesztő napot fogott ki, egyszerűen nem tudtunk túljárni az eszén, hiszen még olyan szituációkban is védett, amelyeket valószínűleg már ő sem hitt el. Voltak sajnos komoly hibáink, amik nem férnek bele ezen a szinten, ezeket át kell majd beszélnünk. A végére teljesen elfáradtunk fejben. A Nyíregyháza játékosai pedig nagyszerű futballisták, így ki is használták az adódó lehetőségeiket. Pozitívum, hogy azért a becsületgólunkat megszereztük. Szerencsére most jön a válogatott szünet, ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit rendezzük a sorainkat.