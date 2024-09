Nyírmeggyes–Ibrány 3–3 (1–1)

Nyírmeggyes, v.: Paráda. Nyírmeggyes: Ritli – Boldizsár E. (Batizi Pócsi), Nagy Zs., Török (Banga J.), Éles, Banga G., Jónucz, Sitku, Nagy Z. (Papp), Törtei (Ötvös), Tóth (Boldizsár G.). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. Ibrány: Tóth – Bunkóczi, Farkas, Lukács (Novák), Kiss (Bégányi), Nagy (Bészély), Csáki, Lakatos, Boros (Jóbi), Ács, Barta. Edző: Fiumei Viktor. Gól: Törtei, Papp 2 (egyiket 11-esből), illetve Csáki, Nagy (mindkettőt 11-esből). Kiállítva: Ötvös (95.), illetve Tóth (22.), Barta (49.)

Nagy Zsolt: –

Fiumei Viktor: – Edzőként nagyjából kétszáz meccsnél járok, de én ilyet még nem nagyon láttam. A mérkőzés során az elején hátrányba kerültünk, majd a második félidő elejére tíz emberrel megfordítottuk a meccset 2-1-re, majd kilenc emberrel 3-1-re, egy embert még el tudtunk tüntetni, viszont kettőt már nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül gratulálok a srácoknak, nagyot melóztak.



Tarpa–Nyírbátor 3–0 (2–0)

Tarpa, v.: Papp. Tarpa: Hotra – Lovcsikov, Kolesnyik, Bodan, Prihoda, Herman, Mihalcsuk, Doloh (Kamisanov), Stratan (Kucsinszki), Lovincsuk (Zajka), Gál. Edző: Vjacseszlav Jeremejev. Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Czerula (Nógrádi), Petics, Tóth Á., Bakosi, Danó, Bakó (Boda), Tóth E., Gönczör, Karácsony (Ferenczi). Játékos-edző: Erdei Zoltán. Gól: Kolesnyik 2, Mihalcsuk.

Vjacseszlav Jeremejev: – Gyorsan jött az első gól és ez megalapozta a mérkőzést. Jól játszottunk, akár nagyobb arányú győzelem is születhetett volna.

Erdei Zoltán: – Ez most nem az a mérkőzés volt, amikor a gödörből ki tudtunk volna jönni, de készülünk a következőre és itt lenne már az ideje, hogy pontjaink számát is gyarapítsuk.