Elképesztő hangulat, elképesztő izgalmak

A szünetben mindkét tréner cserélt egyet-egyet. Korán növelhette volna az előnyt a Nyíregyháza, de a szöglet utáni lepattanót Alaxai az oldalhálóba lőtte. Sokan már bent látták lövését. Nem sokkal később Kovácsréti került ígéretes helyzetbe, de épp a lövés előtt elhalászták előle a labdát. A Debrecen érdemi helyzetet a második játékrész első felében nem tudott kialakítani. A 65. percben pedig Navratíl már a hazai ultrák előtt ünnepelhetett. Egy előre ívelt szabadrúgás után került ziccerbe, átemelte Megyerit és az üres kapuba gurított. (3-1). A 74. percben a Lokinál két helyen is változtattak, míg hazai oldalon Jokicsot kellett lecserélni kényszerű okok miatt. A 78. percben zárkózott közelebb a DVSC. Egy oldalról beívelt szabadrúgás után pattant nyíregyházi kézre a labda, büntetőt ítélt Berke Balázs. Azt pedig Dzsudzsák biztos lábbal értékesítette. (3–2). Az utolsó tíz percre fordítva újra hangrobbanás következett a Városi Stadionban, de Kovácsréti gólját les miatt érvénytelenítették. A véghajrá elképesztően feszült légkört hozott,. A Debrecen igyekezett támadni az egyenlítésért, a másodpercek pedig igen lassan teltek. A keleti rangadó azonban el is dőlhetett volna a 90. percben, de Kovácsréti nagy helyzetben fölé lőtt. Az ötperces hosszabbítás minden labdát megpróbált a kapu elé ívelni a DVSC, egy alkalommal pedig Tóth Balázs hatalmas bravúrjára is szükség volt. Több gól így már nem esett. A Szpari 3–2-es győzelmével megszületett az első hazai győzelem az új Városi Stadionban, a 29. Keleti rangadón pedig a Szpari ultrái ünnepelhették kedvenceiket.

NB I. 7, forduló