Hétvégén már az ötödik fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban. Szombaton három, vasárnap négy mérkőzést rendeznek. A páratlan létszám miatt ezúttal az Ibrány lesz a szabadnapos. Amíg egyes csapatok egész héten a soron következő hétvégi bajnokira készülhettek, vannak olyan együttesek is, akiknek szerdán a vármegyei kupában is kellett helytállni. Halasztások is bőven voltak az elmúlt hetekben, így a tabella még továbbra sem rendeződött, két olyan csapatot is találunk, amely az ötödik hétre fordulva mindössze két lejátszott bajnokin van túl. Az esélyek ennek ellenére is kezdenek körvonalazódni. Az Ibrány hiányában az ötödik forduló az élen is változást hozhat. Az eddig második Tarpa az eddig igencsak döcögősen teljesítő Nagyecsed otthonába látogat. Az ecsediek formája ráadásul a jelek szerint hét közben sem javult, miután Harbula Balázs csapata 1-1-es döntetlent követően kiesett a vármegyei kupából a másodosztályban szereplő Balkány vendégeként. Szoros mérkőzésnek ígérkezik a két hatpontos együttes, a Kótaj és az Újfehértó találkozója. A fehértóiak a Hatvan elleni Magyar Kupa találkozó, valamint szabadnapjuk miatt utoljára augusztus 17-én játszottak bajnoki mérkőzést, igaz, szerdán jól hangoltak Kiss Tamásék a vármegyei kupában, a Birit sikerült kiütniük. Két eddig csalódott csapat találkozójára van kilátás Mándokon, ahová az eddig egypontos Nyírbátor látogat. Mindkét együttes jobb kezdésben bízott, pláne a tavalyi idény előkelő helyezéseinek tükrében, így vélhetően az egy ponttal egyik csapat sem lenne elégedett. Szintén nagy csatát hozhat a két győzelemmel és két vereséggel kezdő újonc Gergelyiugornya és a jól erősítő Nyírmeggyes összecsapása. Utóbbi csapat nem csak a bajnokságban bizonyít eddig, a vármegyei kupában hét közben a Baktalórántháza 5-1-es kiütése is jó formájukat jelzi. A négy mérkőzésen mindössze egy pontot gyűjtő Vásárosnaménynak is meg kell kezdenie a felzárkózást, ehhez idegenben kell felülmúlniuk a három ponttal tizedik helyen álló Ibrányt. Az újonc Baktalórántháza az előző hétvégén megszerezte első győzelmét az új idényben, hétközi kupatalálkozójuk azonban finoman szólva nem sült el jól. Vasárnap az eddig igen felemásan teljesítő Csenger látogat hozzájuk és az eddigiek alapján jó esély mutatkozik egy gólgazdag mérkőzésre. Ez a két csapat kapta ugyanis a legtöbb találkozót az eltelt fordulókban. A vármegyei élvonalban szintén újonc Nyírvasvári pedig zsinórban három döntetlenje után hétvégén első győzelmét is megszerezné hazai közönsége előtt, ehhez azonban a Nagykállónak is lesz 1-2 szava, amely legutóbb a jól szereplő Kótaj legyőzésével jelezte, hogy szeretne stabil tagja lenni a középmezőnynek.