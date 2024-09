Nem indult túl jól a futsal NB I 2024-2025-ös idénye az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza számára. Lovas Norbert csapata egy a Berettyóújfalu elleni ikszet követően sorrendben a Haladás, a Kecskemét, majd pedig az Újpest gárdáitól is kikapott, s habár talán a legnehezebb sorsolással bír a gárda, azért ez utóbbi fiaskó egy elég kemény pofonnal ért fel. A bajnokság azonban még csak most kezdődött el, így messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, pláne annak tudatában, hogy az előző szezon bronzérmesét jócskán sújtják a sérülések, valamint a kisebb betegségek.

Komoly terhelést kapnak

– Sűrű a programunk, hiszen most néhány nap alatt három meccset is játszunk, az Újpest elleni találkozót csütörtökön a Magyar Futsal Akadémia elleni összecsapás, majd pedig hétfőn a Rubeola FC elleni találkozó követi – mondta el lapunk megkeresésére Lovas Norbert vezetőedző. – Nagyon rosszul kaptuk el a bajnokság rajtját, leginkább az Újpest elleni vereség volt fájó számunkra, abból a pofonból minél hamarabb fel kell állnunk. Nem lesz könnyű dolgunk az MFA ellenében sem, de azon leszünk, hogy végre-valahára megszerezzük az első győzelmünket. Vannak gondjaink, amiket próbálunk megoldani egyénileg és csapatszinten is. Már a lila-fehérek ellen is csak hat egészséges játékosom volt és ez nem változott ebben a néhány napban sem, így lesznek olyanok, akik ezúttal sem százszázalékos állapotban várják a kezdő sípszót.

Lendületes csapat az MFA

Az MFA egy 7–0-s zakót követően egy 6–1-es sikerrel kozmetikázott, viszont ezt követően kétszer is kikapott Boznánszky Gábor egylete – legutóbb éppen Nyírbátorban –, amely egy fiatal, lendületes futsalt játszó gárda. A találkozó csütörtökön 19 órakor kezdődik.

Futsal: NB I., 5. forduló

Magyar Futsal Akadémia–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza

Budapest, Sport 11 Sport és Szabadidőközpont, v.: Kovács (Fehérvári, Topálszki), 19.00

Futsal: NB I.

A bajnokság állása

1. Veszprém 4 4 - - 27-3 12

2. Haladás 4 4 - - 25-5 12

3. Újpest 4 4 - - 21-6 12

4. Kecskemét 4 3 - 1 22-16 9

5. Aramis 4 3 - 1 13-8 9

6. Berettyújfalu 4 1 2 1 13-14 5

7. DEAC 4 1 1 2 7-15 4

8. Nyírbátor 4 1 - 3 15-23 3

9. MFA 4 1 - 3 10-18 3

10. Nyíregyháza 4 - 1 3 9-19 1

11. TFSE 4 - - 4 10-26 0

12. Rubeola 4 - - 4 5-24 0