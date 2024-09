Mint arról lapunk korábban beszámolt, maratoni csatát hozott szombat délután a Vasas–Nyíregyháza Spartacus mérkőzés a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. Az első félidőben korán vezetést szereztek a hazaiak, amire az 58. percben érkezett válasz Eppel Márton révén. Döntést sem a rendes játékidő, sem a kétszer tizenöt perces hosszabbítás nem hozott. A tizenegyespárbajban is a nyolcadik körig kellett várni az első hibára, Tóth Balázs védte Rácz lövését, Nagy Barnabás gólja pedig továbbjutást ért a Szparinak.

Küzdeni akarásból jeles

Nem kevesebb, mint 18 év után irányította újra a Vasast Pintér Attila, akit szeptember hatodikán neveztek ki az angyalföldiek új vezetőedzőjének. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának mindössze egy hete volt arra, hogy felkészítse csapatát a Szpari elleni kupatalálkozóra. –Mindkét csapat nyerni szeretett volna, de azt gondolom sokkal jobban játszottunk, mi irányítottuk a játékot, a lehetőségeink meg voltak, viszont azt is látni kell, hogy a Nyíregyháza előrébb tart. Egy hét alatt, amit próbáltunk átvenni, maximálisan működött. Ezt mondtam a srácoknak is, hogy kalapot emelek előttük, ezen az úton kell továbbmenni, hogy a Vasas elérje a céljait. A csapat már most teljesen más arcát mutatta – mondta Pintér Attila a mérkőzést követően.

Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője csapata karakterét emelte ki. –Büszke vagyok a csapatra, többször álltunk már fel vert helyzetből, ez erőt adott most is. Tudtuk, hogy sokkal jobban tudunk játszani, mint az első félidőben. A Vasas nehéz feladat elé állított minket, de a második játékrészben rendeztük a sorokat, egy igazi kupamérkőzés alakult ki és büszkék vagyunk rá, hogy sikerült idegenben továbbjutnunk. Összességében elégedett vagyok a mérkőzéssel, mert 1-1 hibára is rámutatott. Dolgoznunk kell tovább, mert az első osztályban ennél több kell, de a karakter, a csapatszellem, a küzdeni akarás az olyan volt, amilyennek lennie kell. Tóth Balázst ki szeretném emelni, fiatal kapusként első alkalommal védett tétmérkőzésen a csapatban, nagyon jól teljesített, az első félidőben pedig meccsben tartott minket. Magabiztosságot sugárzott, a tizenegyespárbajban pedig újra az ő védése kellett a továbbjutáshoz – értékelt a vezetőedző.