BeActive. Az Európai Sporthét eseményeit ezzel a mottóval hirdette meg az Európai Bizottság, a kezdeményezéssel az egész kontinensen népszerűsítik a sportot és a testmozgást. Idén szeptember 23-a és 30-a között tartják az Európai Sporthetet, amihez – ahogy az előző években már többször – most is csatlakozott a Nyíregyházi Sportcentrum. Ezen a héten több sportlétesítmény is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt több sportágban és helyszínen.

Az Európai Sporthét vendége volt Gémesi Csanád és Tarjányi István

Kézilabda, úszás, kosárlabda, atlétika, röplabda, judo, tollaslabda, tájékozódási futás sportágakban a heti menetrend szerinti edzéseket ezúttal a szülők is megtekinthetik.

Az Európai Sporthét kiemelt napja volt a kedd

A Párizstól–Hollywoodig című Talk Show keretében Gémesi Csanád (világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kardvívó) és Tarjányi István (Kerekesszékes vívó olimpikon) volt a vendég, de bemutatkozik a Nyíregyházi Sportcentrum vívó szakosztálya is. Az érdeklődő szülők, gyerekek ki is próbálhatták a magyar sikersportágat a helyszínen.

A beszélgetést Balogh Tamás, a Nyíregyházi Sportcentrum marketing munkatársa vezette, a meghívott vendégek meséltek pályakezdésükről, sikereikről, kudarcaikról, párizsi élményeikről.

– Az olimpia óta számos megkeresést kaptam, az augusztust ugyan a pihenésnek szenteltem, de mióta megkezdődött a tanév, egyre több felkérés érkezik, amelynek természetesen szívesen teszek eleget

– fogalmazott Gémesi Csanád.

A csapatban olimpiai ezüstérmes sportoló igazi vívó családból származik, édesapja és annak testvére is ezt a sportágat űzte, így számára kézenfekvő volt a sportágválasztás, mint mondta a vívóteremben nőtt fel. Gyermekként emellett más sportágat is űzött, de amikor választani kellett, nem volt kérdés.

Tarjányi István útja rögösebb volt a pástig, a Nyíregyházi Sportcentrum paravívója az átlagos fiatalok mindennapjait élte, amikor egy komoly műtét után kerekesszékbe kényszerült.

– Tizenhét éves koromban egy gerincvelő tumor miatt műtöttek és ezután kerültem kerekesszékbe. Akkor még gyerekcipőben járt a parasport hazánkban és sem ismertem a lehetőségeket, és egyébkéntis a tanulmányaimra fektettem a hangsúly. A középiskola elvégzése után az akkori nyíregyházi főiskolán szereztem informatika tanári diplomát, öt évig tanítottam is. Nyíregyházán 2013-ban adtak át egy akadálymentes vívótermet, itt volt lehetőségem bepillantani az általam addig nem ismert sportágba. Akkor merült fel bennem, hogy ismét sportoljak, hiszen „előző életemben” atletizáltam, kosaraztam, fociztam, szóval a sport a mindennapjaim része volt. Ezen a nyílt napon kaptam kedvet hozzá, akkor döntöttem úgy, hogy én ezt szeretném csinálni. Később megismerkedtem mesteremmel, Pákey Bélával, és onnantól fordult komolyra a dolog – mondta Tarjányi István.