A Révész Racing csapata megszerezte a 4. Európa-bajnoki címét a kamionsportban, pilótánk Kiss Norbi pedig immár hatszoros Európa-bajnok! – kürtölte világgá közösségi oldalán a Révész Racing. A Révész Cégcsoport alapítója, tulajdonosa, Révész Bálint hozzátette: – Nagyon büszke vagyok Norbira, aki magabiztos versenyzéssel az idei szezonban is minden időmérőt megnyert, 2 egymást követő versenyhétvégén is megnyerte mind a négy futamot, 17 alkalommal állt a dobogó legfelső fokán, többször még akkor is, amikor a fordított rajtsorrend miatt a 8. helyről rajtolt!

De mit érne a pilóta egy kiváló csapat nélkül?

Büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan csapatnak állhatok az élén és támogathatok, amely egész évben keményen dolgozott, időt és energiát nem sajnálva mindent megtett azért, hogy a legjobb legyen! Idén is bebizonyították, hogy nem ismernek lehetetlent! Köszönöm a magam, a Révész cégcsoport, a támogatóink és szurkolóink nevében ezt a csodálatos versenyévadot és az újabb Európa-bajnoki címeket! A kamion Európa-bajnokság utolsó előtti fordulójában, Le Mans-ban biztosította be a hatodik Európa-bajnoki címét Kiss Norbert, sőt a csapatversenyben is biztossá vált a Révész Racing elsősége.

„Nagyon örülök a győzelemnek, amely bajnoki címet ért. Egész évben gyorsak voltunk, sorra nyertük a versenyeket, úgyhogy méltán lehetünk büszkék az idei teljesítményünkre. Köszönöm a Révész Racingnek és Révész Bálint tulajdonosnak, nélkülük nem sikerülhetett volna” – nyilatkozta a futam után.

Az Európa-bajnokság ezen a hét végén Jaramában ér véget.