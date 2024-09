Az ATP honlapja szerint a vasárnap zárult US Openen a második fordulóig jutott Marozsán két helyet előrelépve a 49., míg a New Yorkban első fordulós mérkőzését feladó Fucsovics négy helyet lecsúszva a 85. a rangsorban. A két éljátékos nem lesz ott a válogatottban Egyiptomban a Davis Kupa pénteki és szombati osztályozóján. A Kairóban pályára lépők közül Piros Zsombor a 222., Valkusz Máté a 402., Fajta Péter a 604., míg Madarász Gergely a 809. Az ATP-rangsor élbolyában a friss US Open-bajnok Jannik Sinner több mint négyezer ponttal vezet a második helyre feljött német Alexander Zverev előtt. A 24-szeres Grand Slam-győztes és párizsi olimpiai aranyérmes Novak Djokovic a másodikról a negyedik helyre esett vissza. Az amerikai nyílt bajnokságon döntős Taylor Fritz öt helyet javítva már a hetedik. A nőknél továbbra is egy magyar van a top 100-ban, a New Yorkban a második fordulóban kiesett Bondár Annát a 83. helyen jegyzik. Udvardy Panna a 127., Gálfi Dalma a 131., Babos Tímea pedig a 264. pozíciót foglalja el. A US Open-győztes Arina Szabalenka 2169 pontra csökkentette hátrányát a rangsor második helyén a világelső Iga Swiatek mögött. A fehérorosz játékos által a döntőben legyőzött, amerikai Jessica Pegula három helyet ugorva már a harmadik. - olvasható az mti.hu oldalon.