Ma este nagyjából három órán át nem a csend fog uralkodni a Sóstói út és a Stadion utca találkozásánál. Mint arról korábbi felvezetéseinkben már beszámoltunk, 19.30-as kezdéssel rendezik meg a Nyíregyháza és a Debrecen 29. egymás elleni mérkőzését.

A két csapat legutóbbi találkozójáról egyik „hírmondóként” a Szpariban Gresó Mátyás maradt, a 2021. április 11-én lejátszott NB II-es bajnoki mérkőzés ráadásul emlékezetes maradt a támadó számára, hiszen akkor a hosszabbításban az ő gólja kellett az egyenlítéshez (1-1). A 27 esztendős támadóban is élénken él a több mint három évvel ezelőtti összecsapás.

– A büntető megítélése után hosszas ápolás következett, így 5-6 percig nem végezhettem el a 11-est. Nagyon idegörlő volt a várakozás, de szerencsére sikerült aztán berúgnom a labdát, és ezzel 1-1 lett a végeredmény. Most is nagyon kemény meccsre számítok, szerencsére most sok szurkoló előtt. Szeretnénk nekik is bizonyítani.

Kiemelten fontos mérkőzés következik a városnak, és nekünk is.

Ugyanúgy készülünk mint eddig, de nagyon várjuk a szombati rangadót. Jó lenne, ha ismét betalálnék, úgy mint három éve, jót tenne a lelkemnek, ha gólt lőnék – mondta el Gresó Mátyás.

Meccsről meccsre alakulnak

Azon a mérkőzésen a nyíregyházi klub másik jelenleg is a klub kötelekében lévő tagja, Fejér Béla védte a Szpari kapuját, így ő is átélte már azt az egyedülálló érzést, ami a keleti rangadóval jár. Fejér úgy látja, ha folytatódik a csapat fejlődése, reális a győzelem.

– Két nagyon jó mérkőzést játszottunk akkor, és most is arra számítok, hogy egy hajtós, kemény meccs lesz, de remélem most három pontot szerzünk! Fontos lesz, hogy a szurkolók támogassanak minket, az rengeteget jelenthet. Folyamatosan alakul a csapatunk, meccsről-meccsre jobban nézünk ki, és bízom abban, hogy ez győzelemmel párosul szombaton – nyilatkozta a rutinos hálóőr. Az izgalmak a kezdésig csak fokozódnak, néhány órán belül pedig már a drukkerek hangjától lesz hangos a vármegyeszékhely. Ugyan ismételjük magunkat, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, a Fehérvár elleni stadionavató után újra telt ház fogadja a Nyíregyháza Spartacus játékosait és már csak két hét van hátra a másik rivális Diósgyőr elleni rangadóig, amelyet a várakozások szerint a maihoz hasonló érdeklődés övezhet.