Hétvégén újra indult a labda a kézilabda harmadik vonalában is, vármegyebeli csapaink is megkezdték a küzdelmeket. Hölgyeknél a Kállósemjén és a Mátészalka is idegeben kezdett és mindketten két ponttal tértek haza. Férfiaknál vármegyei derbin a SZIKE Nyíregyháza Kisvárdán nyert, míg a Nyírbátor hazai pályán szenvedett vereséget-

Női

Balmazújváros–Kállósemjén SZSE 34–37 (16–17)

Balmazújváros, 95 néző, v.: Csanádi, Sztancsik. Kállósemjén: Barta – Szabó Zs. 4, Tóth A. 9/6, Repák V. 5, Ferenci 1, Duplinszki-Mondl 6, Haraszti 7. Csere: Lövei-Fige, Kiss (kapusok), Bernáth 5, Erdei, Lengyel. Edző: Vass György. Kiállítások: 10, illetve 12 perc. Hétméteresek: 9/7, illetve 6/6.

Vass György: – Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. A találkozó egy rövid szakaszát kivéve a mi akaratunk érvényesült. Gratulálok a lányoknak.

Hajdúböszörmény–Mátészalka 22–28 (12–13)

Hajdúböszörmény, néző, v.: Ivanics, Tóth B. Mátészalka: Csekenyák – Prokob R. 2, Prokob D. 2/1, Drabik 8/4, Czakó 3, Gáspár 5/3, Galsai 3. Csere: Lőrincz (kapus), Nyíregyházi, Bákonyi 1, Lengyel, Bényei, Barati 1, Filek 1, Lengyel 1. Edző: Drabik Péter. Kiállítások: 12, illetve 16 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 10/8.

Drabik Péter: – Kiválóan kezdtük a meccset, az első 15 percünk álomszerű volt, utána aztán egyéni hibáinkból felhoztuk ellenfelünket. A második félidő felére rendeztük sorainkat és végül magabiztos győzelmet aratunk.

További eredmény: Kazincbarcika–Füzesabony 40–19 (19–7).

A DVSC U21-es csapata szabadnapos volt.

Férfi

Nyírbátor–Balmazújváros 25–27 (13–15)

Nyírbátor, 70 néző, v.: Fibec, Győr. Nyírbátor: Felföldi – Albecz 3, Siket, Pál 1/1, Bod 3, Nagy-Menyhárt 4, Tamás 4. Csere: Bulyáki, Nagy (kapusok), Weibli 3, Beregi 5/1, Balázs 2. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 14, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 8/7.

Tréki Tamás: – A helyzetivel jobban sáfárkodó vendégek elvitték a két pontot. Úgy vélem, hogy gyermeteg hibákat vétve saját magunkat vertük meg.

Kisvárda–SZIKE Nyíregyháza 23–28 (11–12)

Kisvárda, 300 néző, v.: Móré, Pásztor. Kisvárda: Hostisóczki – Nagy, Pánczél 8/2, Ruzsinszki 1, Terebes, Kórik 3, Veres. Csere: Simon (kapus), Ragyák 2, Vass G., Varga 5, Karaffa M., Jenei, Czeglédi B. 2, Kertész, Széles 2. Játékos-edző: Varga László. SZIKE: Gadnai – Horváth, Szedlacsek 5, Csendes 2, Mészáros 3, Dobos 1, Vasas 10/3. Csere: Tóth (kapus), Bor 3, Tuska 2, Kapdos, Orosz 1/1, Gazdag, Kruták 1, Kozma, Újfalussy. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 4/4.

Varga László: – Gratulálok a SZIKE csapatának. Úgy gondolom, hogy tisztességesen felkészültük, ellenfelünk rutinos játékosai viszont eldöntötték a két pont sorsát. Nekünk sincs azonban szégyenkezni valónk, büszke vagyok a csapatra. Van hová fejlődnünk, de jó úton haladunk. Köszönjük szurkolóink lelkes biztatását.

Türk Ferenc: – Nehezebb volt az első meccs, mint amire számítottam, egyébként az egy gólos győzelemnek is örültem volna. Gratulálok a srácoknak. Le a kalappal a kisvárdai fiatalok előtt, mert méltó ellenfeleink voltak.

További eredmények: DEAC II.–Hajdúböszörmény 45–40 (22–20), Hajdúnánás–Hajdúszoboszló 28–29 (14–15).