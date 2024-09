Az első szettben sokáig felváltva estek a pontok, de a játékrész derekán ellépett a román gárda, amely pillanatok alatt nyolcpontos előnyt szorgoskodott össze. Használt Adrian Chylinski időkérése, így sikerült közelebb kerülni, ám a Lugoj befejezte a játszmát.

Sajnos a folytatásban az ág is húzta a házigazdát, Kump Alíz egy blokk után rosszul érkezett a talajra, de Natasha Calkins, valamint Marija Skoric is megsérült, így elővigyázatosságból Chylinski mester lecserélte őket. Pampuch Gréta viszont először került pályára a felnőtt csapatban, a lehetőséggel pedig élni is tudott.

A második felvonás sokáig szoros volt, de a román együttes kihasználta a magasságkülönbségét, és a szett második felében előnyt szerzett, melyet meg is őrzött a játszma végéig.

A harmadik játékrész elején Földi Boglárka jó nyitásaival 3:0-ra vezetett a Fatum, de fordított a CSM. A Nyíregyháza viszont nem adta fel, becsülettel küzdött, és tapadt ellenfelére. A szett felénél Szabó Lili ászával 11:14 volt az állás, majd Paulina Zaborowska szerzett szép pontot. Sőt, Asly Antivero két jó támadásával egy pontra zárkózott a házigazda, de egyenlíteni nem sikerült. A Lugoj jól blokkolt, és végül megnyerte ezt a felvonást is, így a Fatum Kupa döntőjébe jutott.

A vasárnapi bronzmérkőzésen a szlovén Calcit ellen lépett pályára a Fatum-Nyíregyháza. Szerencsére Kump Alíz és Natasha Calkins sérülése sem komoly, de pár napot azért ki kell hagyniuk, így ezen a mérkőzésen nem számíthatott rájuk Adrian Chylinski vezetőedző.