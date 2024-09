Szombaton hazai közönség előtt is bemutatkozik a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata, Józsa Krisztián együttese az MTK-t látja vendégül a Halasy Gyula Sportcsarnokban a K&H női liga 2. fordulójában. Mint az ismert a szabolcsiak az első körben nyolcgólos vereséget szenvedtek az újonc Esztergom otthonában. Eredményesebb rajtot vett viszont az MTK, a fővárosi kék-fehérek hazai pályán a Dunaújvárost fektették két vállra.

A két pontért jönnek

Ugyan a félidőben még egygólos hátrányban volt Vágó Attila együttese, ám a 48. perctől nagyobb fokozatra kapcsoltak. A mérkőzés utolsó tíz percében megállíthatatlannak bizonyultak, harcias védekezésüknek és eredményes támadójátékuknak köszönhetően nyugodt végjátéknak nézhettek elébe, így 31-26-ra diadalmaskodtak.

‒ A győztes szezonnyitó nagyon fontos volt számunkra, hiszen így pozitív lelkiállapotban utazhatunk Kisvárdára. Mindig nehéz Kisvárdán játszani, de mi azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy elhozzuk a két pontot. Bízom benne, hogy az a küzdőszellem, ami az első találkozón is jellemzett minket, szombaton is meglesz, és sikerrel távozunk ellenfelünk otthonából – fogalmazott a csapat honlapján a vezetőedző, Vágó Attila.

A Kisvárdához hasonlóan az MTK kerete is némileg átalakult a nyáron, távozott Győri Barbara, Farkas Johanna, Pelczéder Orsolya, Papp Dorka és Török Lily. Érkezett az irányító Bató Lili, a balátlövő Bujdosó-Gerháth Fanni, a kapus Christe Dalma, a jobbszélső Dávid-Azari Fruzsina, a beálló Hadnagy Fanni, a balátlövő Lapos Laura, valamint kölcsönben náluk játszik a fiatal beálló Tóth Anna is.

Jól ismerik egymást

– Nem ilyen kezdésről álmodtunk, az elvégzett munka tükrében nem erre számítottunk, itt a lehetőség, hogy javítsunk – vezette fel a találkozót Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője. – Itt az alkalom, hogy megmutassuk az igazi arcunkat, a hatvan percet végig küzdve, harcolva itthon kell tartanunk a két pontot. Ebben a szezonban nagyon fontosak lesznek a hazai mérkőzések, azok a csapatok, amelyek képesek otthon tartani a két pontokat, azok nagyot tudnak előre lépni – tette még hozzá.

A két csapat jól ismeri egymást, az alapozás során két edzőmérkőzést is játszottak egymással. Az augusztus eleji felkészülési találkozót két góllal a Kisvárda nyerte meg Budapesten, míg a kisvárdai torna döntője a fővárosiak háromgólos sikerével ért véget.