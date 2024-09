Hazai pályán kezdi meg a 2024-2025-ös bajnoki évadot a Hübner Nyíregyháza BS, amely egy sűrű és komoly felkészülési programot hagyott maga mögött. Az NB I/B Piros-csoportjában szereplő gárda már az alapozás első napjától keményen dolgozik. Mint ismert, az új idény többek életében nagy változást hoz. A felnőttcsapat vezetőedzője Merim Mehmedovic maradt, akinek a munkáját többek között Szobi Dániel, Vaskó György és Demeter Ádám segíti.

Változások a keretben

Ami a játékoskeretet illeti, Tarján Izsák, Végső Bálint, Magyari Kristóf, Glatz Soma, Bonifert Bendegúz és Nagy Simon viszonylag korán szerződést hosszabbított, melléjük érkezett az uborkaszezonban két nyíregyházi fiatal, Orosi Bálint és Hibján Máté, a korosztályos válogatott center Komma László, a székhelyét a Rátgéber Akadémiáról áttevő Boljos Matej, valamint a saját nevelésű Verebélyi Áron. Természetesen lesz a csapatnak légiósa is, erre a posztra az amerikai hátvédet, Tyreke Locure-t szerződtette a vezetőség.

A felkészülés remekül alakult, a Cápák helyt álltak az első osztályú ellenfeleikkel szemben is, erre a teljesítményre pedig lehet építeni.

– Ezek ellen a csapatok ellen nehéz játszani, de könnyebb gyakorolni azokat a játékelemeket, amik fontosak nekünk: az erősebb B-ligás csapatok ellen is A-s ritmusban kell majd kosárlabdáznunk – értékelt még a Sitku Ernő Emléktorna után Merim Mehmedovic vezetőedző. – Látható, hogy a tavalyihoz képest sokkal fiatalabbak vagyunk. Rutinos játékosokkal talán könnyebben lehet gyors eredményt elérni, de a jövőt nézve ez a jó út. Nagyon hasznos volt a felkészülési időszak, minden játékoson láttam, hogy harcol a helyéért, a játékperceiért. Senki nem ijedt meg a légiósoktól és a korábbi válogatott magyar játékostól sem. Jó ritmusban játszottunk és ez a cél. Elégedett vagyok, megfelelő a csapat hozzáállása.

Természetesen sokat vár a vezetőség és maguk a szurkolók is a gárda amerikai légiósától, aki igyekszik majd húzónévvé válni.

– Mielőtt idejöttem, a szakmai stáb és a vezetőség elmondta nekem, hogy mit vár tőlem – vezette fel a szezont a csapat honlapján Locure. – Noha fiatal vagyok, de 19-20 éves játékosaink is vannak, szóval gyakorlatilag az idősebbek közé tartozom. Az új játékosoknak, így nekem is össze kell szoknom azokkal, akik már korábban itt voltak. Beszélgetek a csapattársaimmal, igyekszem rájönni, hogy ők mit szeretnek csinálni a pályán és mit akar látni a szakmai stáb. Szeretném, hogy a társaimmal közösen fejlődjünk. A felkészülési meccsek hasznosak voltak abból a szempontból is, hogy mindannyian egyre komfortosabban érezzük magunkat a csapatban. Nagyon izgalmas ez a folyamat. Lehet, hogy különböző szerepeket töltünk be, de mindannyiunknak ugyanaz a célja.